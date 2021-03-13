Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся полет на Мальдивы (видео)

Всего, по словам народного депутата, он потратил на поездку пять дней. Из них полтора – на поздравление дочери с днем рождения.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах съезда партии 13 марта прокомментировал свою поездку на Мальдивы, о которой несколькими днями ранее писали украинские СМИ. Соответствующее видео опубликовал телеграмм-канал "Политика Страны".

На вопрос журналистов, сколько он потратил на это путешествие, народный депутат ответил:

"Потратил два дня на то, чтобы туда доехать, полтора дня на то, чтобы поздравить свою дочку, которой исполнилось пять лет, и полтора дня, чтобы доехать назад".

Когда у него поинтересовались, сколько это вышло по деньгам, то парламентарий сказал следующее:

"80 долларов на человека на то, чтобы жить, И я не помню, кажется, 650 долларов, чтобы доехать". Он добавил, что это даже "не в пределах декларирования".

Об отдыхе "слуги народа" якобы в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо сообщил 6 марта украинский политолог Андрей Смолий.

"Пока страна постепенно вновь погружается в "красные зоны", а скандалов становится все больше, — глава фракции " Слуга народа " Давид Арахамия отрывается на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо. Вы спрашиваете, где качественные вакцины? Где поддержка бизнеса? Где адекватная международная политика? Да вот она. Видимо, это и есть официальный визит на Мальдивы от доблестных слуг Зеленского", – написал он на своей странице в Facebook, добавив фото.

[ + – ] Арахамию заметили на Мальдивах неделю назад Фото: Андрей Смолий / Facebook

Напомним, патрульная полиция оштрафовала Давида Арахамию на 510 гривен за нарушение правил парковки. Народный депутат оставил свой внедорожник на пешеходном переходе. Позже он сообщил, что заплатил за нарушение и в дальнейшем "будет внимательнее".

Ранее глава фракции "Слуга народа" дал большое интервью изданию Фокус, в котором, в частности, рассказал, почему украинцы не любят выборы.