Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся полет на Мальдивы (видео)

Всего, по словам народного депутата, он потратил на поездку пять дней. Из них полтора – на поздравление дочери с днем рождения.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в кулуарах зʼїзду партії 13 березня прокоментував свою поїздку на Мальдіви, про яку кілька днів тому писали українські ЗМІ. Відповідне відео опублікував телеграм-канал "Политика Страны".

На запитання журналістів, скільки він витратив на цю подорож, народний депутат відповів:

"Витратив два дні на те, щоб туди доїхати, півтора дні на те, щоб привітати свою дочку, якій виповнилося пʼять років, і півтора дні, щоб доїхати назад".

Коли у нього поцікавилися, у скільки це обійшлося по грошах, то парламентарій сказав наступне:

"80 доларів на людину на те, щоб жити, І я не памʼятаю, здається, 650 доларів, щоб доїхати". Він додав, що це навіть "не в межах декларування".

Про відпочинок "слуги народу" нібито в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо повідомив 6 березня український політолог Андрій Смолій.

"Поки країна поступово знову занурюється в "червоні зони", а скандалів стає все більше, – глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія відривається на Мальдівах в одному з найдорожчих готелів Amary Havodes на острові Тінадхоо. Ви питаєте, де якісні вакцини? Де підтримка бізнесу? Де адекватна міжнародна політика? Так ось вона. Мабуть, це і є офіційний візит на Мальдіви від доблесних слуг Зеленського", – написав він на своїй сторінці в Facebook, додавши фото.

[ + – ] Арахамія помітили на Мальдівах тиждень тому Фото: Андрей Смолий / Facebook

Нагадаємо, патрульна поліція оштрафувала Давіда Арахамію на 510 гривень за порушення правил парковки. Народний депутат залишив свій позашляховик на пішохідному переході. Пізніше він повідомив, що заплатив за порушення і надалі "буде уважнішим".

Раніше глава фракції "Слуга народу" дав велике інтервʼю виданню Фокус, в якому, зокрема, розповів, чому українці не люблять вибори.