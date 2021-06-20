"Не поделили парковку": в Харькове помощник "слуги" Куницкого подстрелил человека (фото, видео)

Никонов заявил, что он защищался в ответ на агрессию, а потерпевший сам "набежал мизинцем на пулю".

Вечером 19 июня в Харькове Дмитрий Никонов, помощник народного депутата от "Слуги народа" Александра Куницкого (блогера ZPSanek) и владелец сети заправок для электромобилей AutoEnterprise, подстрелил мужчину. Конфликт между ними возник из-за парковочного места на ул. Новоалександровской, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Во время выяснения отношений Никонов выстрелил из спецсредства для отстрела резиновых пуль в сторону потерпевшего и ранил его в ногу.

По словам помощника нардепа, он подошел к незнакомому ему водителю, который остановился возле зарядной станции, и попросил того переставить машину на другое место. Однако, рассказал Никонов, мужчина начал вести себя агрессивно и ударил его в лицо.

"Я отбежал от него и по полу стрелял, он набежал мизинцем на резиновую пулю. Я сделал три выстрела, просил не подходить, он все равно приближался ко мне, хотел атаковать", — рассказал Никонов общественной организации "Антикоррупционный блок участников АТО".

По версии же потерпевшего, именно помощник нардепа начал вести себя агрессивно после того, как он отказался переставлять машину.

"Никонов стал грубить, бить по его машине, а когда водитель вышел, ударил его несколько раз и выхватил пистолет. Водитель ударил Никонова в ответ, пытаясь выбить пистолет из рук, но это ему не удалось, после чего Никонов начал стрелять и ранил его", — сообщили в общественной организации.

В "Антикоррупционном блоке участников АТО" также отметили, что помощник нардепа получил разрешение на владение оружием благодаря журналистскому удостоверению. Впрочем, Никонов не ответил в каком издании он работает на соответствующий вопрос представителей организации.

Позже в сети появились снимки удостоверения владельца AutoEnterprise, согласно которому тот является журналистом ООО "Общественная пресса Украины".

"Согласно реестру печатных СМИ, компания издает журнал "Новини Батьківщини" — найти сайт или публикации журнала в Интернете нам не удалось", — рассказали в организации.

В соцсетях также опубликовали видео части конфликта и фотографии с места событий.

Отметим, "слугу" Александра Куницкого на выборах 2019 года избрали нардепом по мажоритарному округу №169, который находится в Харькове. Парламентарий является членом Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности. Официально у него есть четыре помощника, включая Никонова.

В марте сообщалось, что Куницкий нарушил ПДД в Киеве, неправильно припарковав авто. Позже это транспортное средство забрал эвакуатор.

Летом 2019 года Куницкий заявлял, что у него, помимо украинского, есть израильское гражданство. Впрочем, по его словам, он тогда же подал заявление на отказ от второго паспорта.