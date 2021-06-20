"Не поділили парковку": у Харкові помічник "слуги" Куницького підстрелив людину (фото, відео)

Ніконов заявив, що він захищався у відповідь на агресію, а потерпілий сам "набіг мізинцем на кулю".

Увечері 19 червня в Харкові Дмитро Ніконов, помічник народного депутата від "Слуги народу" Олександра Куницького (блогера ZPSanek) і власник мережі заправок для електромобілів AutoEnterprise, підстрелив чоловіка. Конфлікт між ними виник через паркувальне місце на вул. Новоолександрівській, повідомляє прес-служба Нацполіції.

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Під час з'ясування відносин Ніконов вистрілив зі спецзасобу для відстрілу гумових куль в бік потерпілого і поранив його в ногу.

За словами помічника нардепа, він підійшов до незнайомого йому водія, який зупинився біля зарядної станції, і попросив того переставити машину на інше місце. Однак, розповів Ніконов, чоловік почав поводитися агресивно і вдарив його в обличчя.

"Я відбіг від нього і по підлозі стріляв, він набіг мізинцем на гумову кулю. Я зробив три постріли, просив не підходити, він все одно наближався до мене, хотів атакувати", — розповів Ніконов громадській організації "Антикорупційний блок учасників АТО".

За версією ж потерпілого, саме помічник нардепа почав поводити себе агресивно після того, як він відмовився переставляти машину.

"Ніконов почав грубити, бити по його машині, а коли водій вийшов, ударив його кілька разів і вихопив пістолет. Водій ударив Никонова у відповідь, намагаючись вибити пістолет з рук, але це йому не вдалося, після чого Ніконов почав стріляти й поранив його", — повідомили в громадській організації.

В "Антикорупційному блоці учасників АТО" також відзначили, що помічник нардепа отримав дозвіл на володіння зброєю завдяки журналістському посвідченню. Втім, Ніконов не відповів у якому виданні він працює на відповідне запитання представників організації.

Пізніше у мережі з'явилися знімки посвідчення власника AutoEnterprise, згідно з яким той є журналістом ТОВ "Громадська преса України".

"Відповідно до реєстру друкованих засобів масової інформації, компанія видає журнал "Новини Батьківщини" — знайти сайт або публікації журналу в Інтернеті нам не вдалося", — розповіли в організації.

У соцмережах також опублікували відео частини конфлікту і фотографії з місця подій.

Відзначимо, "слугу" Олександра Куницького на виборах 2019 року обрали нардепом по мажоритарному округу №169, який знаходиться в Харкові. Парламентарій є членом Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. Офіційно у нього є чотири помічники, включаючи Ніконова.

У березні повідомлялося, що Куницький порушив ПДР в Києві, неправильно припаркувавши авто. Пізніше цей транспортний засіб забрав евакуатор.

Влітку 2019 року Куницький заявляв, що у нього, крім українського, є ізраїльське громадянство. Втім, за його словами, він тоді ж подав заяву на відмову від другого паспорта.