Руководителю ТЦК, который избил военного на Полтавщине, грозит до 12 лет тюрьмы, — ГБР

В пресс-службе ГБР рассказали, что руководитель ТЦК избил своего подчиненного старшего лейтенанта, потому что ему "не нравилось", как тот выполняет свои обязанности.

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Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о завершении досудебного расследования в отношении бывшего начальника Диканьского отдела Территориального центра комплектования и социальной поддержки на Полтавщине по подозрению в избиении военного. Об этом сегодня, 26 сентября, сообщили в ГБР.

По данным следствия, подозреваемый избил своего подчиненного старшего лейтенанта, потому что ему "не нравилось", как тот выполняет свои обязанности, а также говорит о конфликтах в коллективе.

В конце марта, утверждают в ГБР, чиновник вместе с главным сержантом и солдатом, которые были подчиненными потерпевшего, поехал к его дому и вызвал его по телефону на разговор.

"После непродолжительного спора на словах в ход пошли кулаки. Военком начал бить старшего лейтенанта, впоследствии к нему присоединились двое других военных. Большинство ударов пришло в туловище и голову, — говорится в сообщении.

В ГБР отметили, что избиение продолжалось даже тогда, когда потерпевший лежал на земле.

"Мужчина на некоторое время потерял сознание, а когда обидчики уехали, едва смог зайти в свою квартиру. Скорую для военного вызвали соседи, когда увидели его в беспомощном состоянии", — добавили в ведомстве.

У военного диагностировали ушибы, сотрясение головного мозга, убойную рваную рану головы и рваную рану уха.

После инцидента руководителя Диканьского отдела ТЦК перевели в Машевский территориальный центр комплектования. Ему сообщили о подозрении в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения. Как добавляет бюро, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Двух других участников избиения обвиняют в причинении телесных повреждений и совершении других насильственных действий в отношении начальника. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, на днях в одной из воинских частей на Николаевщине во время построения сержант избил трех военных . Для избиения он воспользовался битой, а наказание за свои действия не понес до сих пор.