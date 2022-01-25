Потасовка в Одесском горсовете: исключенный из "слуг" Дмитрук бегал по столам и ломал мебель (видео)

Нардепу не понравилось заседание земельной комиссии по отводу земли санатория Госпогранслужбы "Аркадия". Вместе с соратниками он сорвал обсуждения, при этом трое сотрудников муниципальной охраны получили травмы.

В Одесском горсовете 25 января проводили заседание земельной комиссии, но мероприятие сорвал исключенный из фракции "Слуга народа", член межфракционного объединения "Разумная политика" Артем Дмитрук, который устроил вместе с соратниками потасовку. Cоответствующие видео появились в соцсетях.

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Депутат горсовета от фракции "Доверяй делам" Сергей Страшный заявил о наличии кворума и перешел к повестке дня. В это время в кабинет вошел Дмитрук в сопровождении более 10 полицейских, в том числе полиции диалога.

"Мы добрались на земельную комиссию и остановили этот беспредел. Мы будем отстаивать интересы нашего города", – заявил Дмитрук после инцидента.

[ + – ] Дмитрук заявил, что ему удалось "остановить беспредел"

"Думская" пишет, что нардеп с помощью группы поддержки прошел в зал на втором этаже горсовета, начал бегать по столам и ломать мебель. В результате потасовки травмы разной степени тяжести получили трое сотрудников муниципальной охраны.

Основным вопросом заседания был отвод земли под санаторием Госпогранслужбы "Аркадия" на Гагаринском плато в Одессе, отметило издание.

Сейчас на месте инцидента работает полиция. В горсовет никого не пускают, произошедшее квалифицировали по ч.3 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

[ + – ] В горсовет никого не пускают

Отметим, что 21 января в Одесском горсовете проходило аналогичное заседание, во время которого Дмитрук вызвал полицию. Он счел собрание незаконным, потому что повестку дня обнародовали за два дня, вместо трех положенных. В обсуждение не включили вопрос о документации на парк Юбилейный, возле которого проходит стройка.

В состав земельной комиссии при Одесском городском совете входят 6 депутатов: Сергей Страшный, Олег Брындак, Андрей Терновский, Александр Байдерин, Cергей Данилюк и Жанна Мандриченко. Комиссия занимается вопросами градостроительства, размещения малых архитектурных форм, архитектуры, городского дизайна, благоустройства и охраной объектов культурного наследия города.

Напомним, что в декабре прошлого года Дмитрук участвовал в штурме горсовета Одессы. Таким образом политик хотел выразить недовольство застройкой города.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отреагировал тогда на поступок нардепа цитатой из песни "ЗОЖ" российской группы "Ленинград".

Фокус также писал, что 16 декабря 2021 года народного депутата Артема Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа". Нардеп обвинял руководство политсилы в коррупции и "моральном разложении".