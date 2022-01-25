Бійка в Одеській міськраді: виключений зі "слуг" Дмитрук бігав по столах і ламав меблі (відео)

Нардепу не сподобалося засідання земельної комісії щодо відведення землі санаторію Держприкордонслужби "Аркадія". Разом із соратниками він зірвав обговорення, при цьому троє співробітників муніципальної охорони зазнали травм.

В Одеській міськраді 25 січня проводили засідання земельної комісії, але захід зірвав виключений із фракції "Слуга народу", член міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Артем Дмитрук, який влаштував разом із соратниками бійку. Відповідні відео з'явилися в соцмережах.

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Депутат міськради від фракції "Довіряй справам" Сергій Страшний заявив про наявність кворуму та перейшов до порядку денного. У цей час у кабінет увійшов Дмитрук у супроводі понад 10 поліцейських, зокрема поліції діалогу.

"Ми дісталися земельної комісії та зупинили це беззаконня. Ми відстоюватимемо інтереси нашого міста", – заявив Дмитрук після інциденту.

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"Думська" пише, що нардеп за допомогою групи підтримки пройшов до зали на другому поверсі міськради, почав бігати по столах і ламати меблі. Внаслідок бійки травми різного ступеня тяжкості отримали троє співробітників муніципальної охорони.

Основним питанням засідання було відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби "Аркадія" на Гагарінському плато в Одесі, зазначило видання.

Наразі на місці інциденту працює поліція. До міськради нікого не пускають, подію кваліфікували за ч.3 ст.296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

[ + – ] До міськради нікого не пускають

Зазначимо, що 21 січня в Одеській міськраді проходило аналогічне засідання, під час якого Дмитрук викликав поліцію. Він вважав збори незаконним, бо порядок денний оприлюднили за два дні, замість трьох належних. В обговорення не включили питання документації на парк Ювілейний, біля якого проходить будівництво.

До складу земельної комісії при Одеській міській раді входять 6 депутатів: Сергій Страшний, Олег Бриндак, Андрій Терновський, Олександр Байдерін, Сергій Данилюк і Жанна Мандриченко. Комісія займається питаннями містобудування, розміщення малих архітектурних форм, архітектури, міського дизайну, благоустрою й охороною об'єктів культурної спадщини міста.

Нагадаємо, що в грудні минулого року Дмитрук брав участь у штурмі міськради Одеси. У такий спосіб політик хотів висловити невдоволення забудовою міста.

Мер Одеси Геннадій Труханов відреагував на вчинок нардепа цитатою з пісні "ЗОЖ" російського гурту "Ленінград".

Фокус також писав, що 16 грудня 2021 народного депутата Артема Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу". Нардеп звинувачував керівництво політсили в корупції та "моральному розкладанні".