"У вежі пої*ень". Мер Одеси Труханов розкритикував Дмитрука піснею гурту "Ленінград"

Глава міста заявив, що нардеп "скотився до брехні", а композиція російського музичного колективу "підходить до цього персонажа".

Мер Одеси Геннадій Труханов, коментуючи штурм міської ради за участю виключеного із фракції "Слуга народу" нардепа Артема Дмитрука, процитував пісню російського гурту "Ленінград". Про це свідчить запис трансляції засідання міськради, опублікований у YouTube.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Так, після штурму Дмитрук з трибуни міської ради звинуватив міську владу в тому, що вона не реагує на низку важливих проблем, з якими стикаються Одесити, і передав Труханову письмові звернення із закликом їх вирішити. Також він пообіцяв у майбутньому з'являтися на кожне засідання міськради.

Після закінчення виступу колишнього члена парламентської фракції "Слуга народу" мер міста згадав пісню авторства гурту "Ленінград".

"Ви знаєте, що я скажу… По-перше, з приводу звернень — ми детально розберемося. Дуже погано, що народні депутати скотилися так низько, до брехні. Знаєте, я згадав таку класну пісню, якраз вона підходить до цього персонажа. Співає її гурт "Ленінград", я її трохи перефразую: "Если в башне дребедень, то…". Послухайте цю пісню".

[ + – ] Заява Труханова з 2:32:41

Композиція, згадана Трухановим, зветься "ЗОЖ". У ній розповідається про людину, яка раніше вживала спиртні напої, проте згодом стала дотримуватися здорового способу життя. Зазначимо, що Дмитрук є майстром спорту з паверліфтингу, політик вигравав турніри з боксу, самбо, панкратіону, кросфіту та кросліфтингу. Крім цього, нардеп був власником кількох спортивних клубів в Одесі.

Текст пісні, процитований Трухановим, в оригінальній версії звучить так:

"Ведь если в башне по*бень.

(…)

Раньше был он пьющий парень.

А теперь он стал качком.

Но меня он не запарил,

Он остался дурачком".

Після завершення сесії Дмитрук попросив Труханова пояснити, в чому саме полягала його "брехня", проте глава міста запропонував прийти до нього на прийом і обговорити всі питання, що цікавлять нардепа.

[ + – ] Перепалка Дмитрука та Труханова

Нагадаємо, вчора під час спроби Дмитрука та його прихильників силою прорватися в будівлю міськради між протестувальниками та силовиками почалася сутичка. Нардеп поскаржився, що його побили поліцейські за вказівкою мера Одеси.

Раніше Фокус писав, що 16 грудня народного депутата Артема Дмитрука виключили із фракції "Слуга народу". Напередодні депутат звинуватив керівництво політсили в корупції та "моральному розкладанні"