"В башне пое*ень". Мэр Одессы Труханов раскритиковал Дмитрука песней группы "Ленинград"

Глава города заявил, что нардеп "скатился до вранья", а композиция российского музыкального коллектива "подходит к данному персонажу".

Мэр Одессы Геннадий Труханов, комментируя штурм городского совета при участии исключенного из фракции "Слуга народа" нардепа Артема Дмитрука, процитировал песню российской группы "Ленинград". Об этом свидетельствует запись трансляции заседания горсовета, опубликованная в YouTube.

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Так, после штурма Дмитрук с трибуны городского совета обвинил городские власти в том, что они не реагируют на ряд важных проблем, с которыми сталкиваются Одесситы, и передал Труханову письменные обращения с призывом их решить. Также он пообещал в дальнейшем являться на каждое заседание горсовета.

По окончании выступления бывшего члена парламентской фракции "Слуга народа" мэр города вспомнил песню авторства группы "Ленинград".

"Вы знаете, что я скажу… Во-первых, по поводу обращений — мы детально разберемся. Очень плохо, что народные депутаты скатились так низко, до вранья. Знаете, я вспомнил такую классную песню, как раз она подходит к данному персонажу. Поет ее группа "Ленинград", я ее немного перефразирую: "Если в башне дребедень, то…". Послушайте эту песню".

[ + – ] Заявление Труханова с 2:32:41

Композиция, упомянутая Трухановым, носит название "ЗОЖ". В ней рассказывается о человеке, который ранее употреблял спиртные напитки, однако впоследствии стал придерживаться здорового образа жизни. Отметим, что Дмитрук является мастером спорта по паверлифтингу, политик выигрывал турниры по боксу, самбо, панкратиону, кроссфиту и кросслифтингу. Помимо этого нардеп был владельцем нескольких спортивных клубов в Одессе.

Текст песни, процитированный Трухановым, в оригинальной версии звучит так:

"Ведь если в башне по*бень.

(…)

Раньше был он пьющий парень.

А теперь он стал качком.

Но меня он не запарил,

Он остался дурачком".

После завершения сессии Дмитрук попросил Труханова объяснить, в чем именно заключалось его "вранье", однако глава города предложил прийти к нему на прием и обсудить все интересующие нардепа вопросы.

[ + – ] Перепалка Дмитрука и Труханова

Напомним, вчера при попытке Дмитрука и его сторонников силой прорваться в здание горсовета между протестующими и силовиками началась потасовка. Нардеп пожаловался, что его избили полицейские по указанию мэра Одессы.

Ранее Фокус писал, что 16 декабря народного депутата Артема Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа". Накануне депутат обвинил руководство политсилы в коррупции и "моральном разложении"