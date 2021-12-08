Исключенный из "Слуги народа" нардеп участвовал в штурме горсовета Одессы (фото, видео)
При попытке прорваться в здание между протестующими и силовиками завязалась потасовка. Артем Дмитрук посетовал, что его избили полицейские по указанию мэра Одессы Геннадия Труханова.
Десятки человек во главе с исключенным из фракции "Слуга народа" депутатом Артемом Дмитруком участвовали в штурме городского совета Одессы. Об этом пишет Думская.
По данным журналистов, протестующие пришли на сессию горсовета, чтобы выразить свое недовольство застройкой Одессы.
Когда люди попытались попасть в административное здание — завязалась потасовка с представителями "Муниципальной варты" и полицейскими.
Примечательно, что штурм одесского горсовета состоялся в день, когда депутаты должны были принять бюджет города на 2022 год. Документ был рассмотрен и одобрен после 14:00.
Как сообщает "Суспільне Одеса", под зданием горсовета собралось несколько групп протестующих, которые выступали против вакцинации населения от COVID-19, застройки города и политики Владимира Зеленского.
Под крики "Позор Зеленскому", как сообщают журналисты, Артема Дмитрука все-таки пустили на сессию городского совета. Участники акции протеста остались ждать у входа.
Позже Артем Дмитрук в своем Facebook сообщил, что в результате потасовки под зданием горсовета пострадал он, его помощники и некоторые протестующие.
Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп обвинил представителей "Муниципальной варты" и полицейских в избиении и заявил, что силовики для разгона участников акции протеста также использовали слезоточивый газ.
"Все это (разгон протестующих — ред.) происходило по указанию Гены Труханова (мэр Одессы — ред.). Лично я и мои помощники, а так же журналисты получили повреждения дыхательных путей", — добавил Артем Дмитрук.
Парламентарий также опубликовал фотографию с мужчиной, который, надев балаклаву, присутствует на заседании горсовета Одессы. По словам Артема Дмитрука, неизвестный является одним из сторонников мэра Геннадия Труханова, которых беспрепятственно пропускали в административное здание.
Напомним, 16 декабря народного депутата Артема Дмитрука исключили из фракции "Слуга народа". Накануне депутат обвинил руководство политсилы в коррупции и "моральном разложении", а об исключении Артема Дмитрука на заседании парламента объявил вице-спикер Рады и бывший руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
Позже Артем Дмитрук заявил, что его исключили из "Слуги народа" из-за критики руководства фракции и политсилы.