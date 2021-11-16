"Не мог молчать", - нардеп Дмитрук прокомментировал свое исключение из "Слуги народа"
Парламентарий утверждает, что руководство президентской политсилы требовало от него прекратить критиковать их деятельность.
Народный депутат Артем Дмитрук, которого на парламентских выборах 2019 года избрали в Верховную Раду по 133 округу (Киевский район Одессы) заявил, что он был исключен из фракции "Слуга народа" из-за его критики президентской политсилы. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
"Руководство партии решило, что требуя работать с людьми и для людей, я перешел черту. От меня требовали прекратить критику руководства "Слуг Народа". Но как можно молчать, когда закрываются СМИ, когда тарифы стали неподъемными для населения, когда в двухлетней борьбе с ковидом мы безнадежно проигрываем, когда кислород и лекарства есть только в отчетах, когда власть вместо борьбы за людей прикрывается лозунгами и пропагандой", — написал Дмитрук.
Лидеров же партии и фракции "Слуга народа" парламентарий обвинил в том, что те "самоустранились от решения проблем".
"Как я могу молчать? Как я потом буду смотреть в глаза одесситам? Нет, моя идеология это работа для людей и вместе с людьми", — заверил парламентарий.
Дмитрук заявил, что до конца своей каденции в Верховной Раде он останется нардепом, который будет "нести ответственность только перед избирателями и своей совестью".
Отметим, процедуру исключения Дмитрука из фракции "Слуга народа" решили запустить во время собрания монобольшинства, которое прошло вечером 15 ноября. Официально о лишении парламентария членства во фракции стало известно 16 ноября.
Напомним, в начале ноября лидер парламентского монобольшинства Давид Арахамия заявил, что Дмитрук начал "вилять" от их политсилы и в своей медийной кампании перестал использовать партийные цвета. В ответ на это нардеп из Одессы сравнил лидера "слуг" в Раде с Маугли и заявил, что тот "разговаривает на языке джунглей".
В октябре Дмитрук был одним из тех нардепов фракции "Слуги народа", которые не поддержали отставку Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады. В ноябре же он присоединился к парламентскому объединению "Разумная политика", лидером которого является бывший глава парламента.