"Не міг мовчати", — нардеп Дмитрук прокоментував своє виключення із "Слуги народу"

Парламентарій стверджує, що керівництво президентської політсили вимагало від нього припинити критикувати їхню діяльність.

Народний депутат Артем Дмитрук, якого на парламентських виборах 2019 року обрали до Верховної Ради по 133 округу (Київський район Одеси) заявив, що його виключили з фракції "Слуга народу" через його критику президентської політсили. Про це парламентарій написав у своєму Telegram-каналі.

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"Керівництво партії вирішило, що вимагаючи працювати з людьми і для людей, я перейшов межу. Від мене вимагали припинити критику керівництва "Слуг Народу". Але як можна мовчати, коли закриваються ЗМІ, коли тарифи стали непідйомними для населення, коли у дворічній боротьбі з ковідом ми безнадійно програємо, коли кисень та ліки є лише у звітах, коли влада замість боротьби за людей прикривається гаслами та пропагандою", — написав Дмитрук.

Лідерів партії та фракції "Слуга народу" парламентарій звинуватив у тому, що ті "самоусунулися від вирішення проблем".

"Як я можу мовчати? Як я потім дивитимуся в очі одеситам? Ні, моя ідеологія це робота для людей і разом з людьми", — запевнив парламентарій.

Дмитрук заявив, що до кінця своєї каденції у Верховній Раді він залишиться нардепом, який "нестиме відповідальність тільки перед виборцями та своєю совістю".

[ + – ] Артем Дмитрук прокоментував своє виключення із фракції "Слуга народу" Фото: скриншот

Зазначимо, процедуру виключення Дмитрука з фракції "Слуга народу" вирішили запустити під час зборів монобільшості, які відбулися увечері 15 листопада. Офіційно про позбавлення парламентарія членства у фракції стало відомо 16 листопада.

Нагадаємо, на початку листопада лідер парламентської монобільшості Давид Арахамія заявив, що Дмитрук почав "виляти" від їхньої політсили і у своїй медійній кампанії перестав використовувати партійні кольори. У відповідь на це нардеп з Одеси порівняв лідера "слуг" у Раді з Мауглі та заявив, що той "розмовляє мовою джунглів".

У жовтні Дмитрук був одним із тих нардепів фракції "Слуги народу", які не підтримали відставку Дмитра Разумкова з посади спікера Верховної Ради. У листопаді він приєднався до парламентського об'єднання "Розумна політика", лідером якого є колишній глава парламенту.