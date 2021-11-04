"Арахамія говорить мовою джунглів", — "слуга" Дмитрук про можливе виключення з фракції (відео)

Під час відеозвернення нардеп порівняв голову фракції з Мауглі та звинуватив партію у радикальній зміні поглядів.

Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук заявив, що рішення про його виключення із пропрезидентської фракції залишається за самими "слугами". Про це політик сказав у коментарі телеграм-каналу Pavlovsky News у четвер, 4 листопада.

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За словами нардепа, глава фракції Давид Арахамія, який заявив про швидке винесення питання про виключення Дмитрука на обговорення, розмовляє "мовою дуже зелених джунглів, і він там — Мауглі". Далі політик висловив думку, що керівник фракції давно "не був навулиці", не спілкувався з людьми про їхні проблеми та не намагався їх вирішити.

Крім цього Дмитрук відповів на слова Арахамії про те, що неправильно "просто одягати зелену футболку", щоб потім вчиняти дії, які не відповідають курсу партії.

"Зелена футболка? Якщо сьогодні одягнути зелену футболку, то тебе навулиці просто поб'ють. За тарифи, за ФОПів, за відсутність ліжкомісць, за відсутність кисню в лікарнях і таке інше. Проблем величезна кількість", — сказав Дмитрук.

Нардеп додав, що його ідеологія за час роботи в парламенті не змінювалася, а от "погляди, позиції, ідеологія" фракції, на думку Дмитрука, змінилися "кардинально".

"Тому рішення за вами. З мене "слуга народу" не вийде ніколи", — резюмував політик.

Що відомо про виключення Дмитрука?

Нагадаємо, сьогодні в кулуарах Верховної Ради Арахамія заявив, що Дмитрук "виляє" від позиції партії з низки питань. Також голова фракції висловив думку, що ті кольори, які нардеп використовує у своїй медійній кампанії в Одесі, "точно не зелені". Крім цього Арахамія сказав, що Дмитрук є одним із трьох представників пропрезидентської фракції, який відмовляється вакцинуватися від коронавірусу.

Перед цим Дмитрук голосував проти ініційованого "слугами" відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради та призначення на цю посаду Руслана Стефанчука. Також нардеп повідомив виданню "Шарій.net", що потрапив під санкції Ради нацбезпеки й оборони України, що готовий бути виключеним із фракції.

Раніше Фокус повідомляв, як Дмитрук в Одесі втрутився у бійку за участю людей, які протестували проти забудови в одному з районів міста.