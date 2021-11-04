Арахамія назвав імена "слуг народу", які відмовилися від вакцинації (відео)

Більшість представників фракції підтвердили отримання щеплень від коронавірусу. Водночас є й ті, які не хочуть розголошувати даних про вакцинацію.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що вже понад 150 представників пропрезидентської політичної сили повідомили про проходження вакцинації від коронавірусної хвороби. Відмовляються щеплюватися три народні депутати. Про це він заявив у коментарі журналістам під час брифінгу у Верховній Раді в четвер, 4 листопада.

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У відповідь на запитання журналістки про те, скільки "слуг" отримали щеплення від COVID-19, Арахамія повідомив, що не має такої інформації, оскільки деякі нардепи не хочуть розголошувати особисту інформацію про вакцинацію.

"Є інформація тільки щодо тих людей, які дали дозвіл (на доступ до персональної інформації). Точно (повідомили, що вакцинувалися) понад 150 осіб. Багато людей сказали, що не хочуть поширювати таку інформацію. Вони мають право, але тоді ми не можемо зробити нормальну статистику", — сказав голова фракції.

Також Арахамія додав, що виходячи з його особистого спілкування зі "слугами народу", він дізнався лише про трьох нардепів, які відмовляються щепитися.

[ + – ] Арахамія про нардепів-"антивакцинаторів"

"(Вони) відкрито кажуть, що не вакцинуються і не хочуть вакцинуватися. Крім (Юрія) Камельчука та (Єлизавети) Богуцької, я, чесно, не знаю людей, які не вакцинувалися... А, і ще (Артем) Дмитрук", — заявив керівник фракції.

Нагадаємо, наступного тижня "Слуга народу" обговорить питання щодо виключення Дмитрука з фракції. За словами Арахамії, нардеп "виляє" від фракційного курсу, а кольори його медійної кампанії в Одесі "точно не зелені".

Камельчук же раніше назвав COVID-19 "вигаданою хворобою", додавши, що не довіряє "жодній вакцині у світі".

Щодо Богуцької, то вона неодноразово у своєму Facebook виступала проти карантинних обмежень для невакцинованих українців. Також нардепка розкритикувала нові правила відвідування Верховної Ради, згідно з якими, до парламенту можуть приходити особи, які отримали щеплення від коронавірусу або мають довідку про негативний тест на COVID-19 чи одужання.