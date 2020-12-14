"Слуга народа" Юрий Камельчук назвал коронавирус Covid-19 выдумкой

Депутат не верит в безопасность вакцин от коронавируса, поскольку самой болезни, по его мнению, не существует.

Парламентарий из фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил в эфире канала "Наш", что пандемия Covid-19 является "выдумкой", в связи с чем нельзя доверять медицинским препаратам, разработанным для ее преодоления.

В частности, обсуждая в воскресном эфире телеканала поставку Украине первой партии вакцин от коронавируса по международной программе "COVAX", нардеп заявил, что не существует заслуживающих доверия данных по ее эффективности:

"У нас нет выводов, которым можно доверять. Выводы по вакцине, которым можно доверять они определяются не одним днем, не одним месяцем и не международными организациями, а временем. Временем и какими-то побочными эффектами: они есть или их нету. Мы сейчас слышим об эффективности вакцин в 70%, кто-то говорит – в 50%, некоторые считают нормальным – 30%. Для меня это звучит даже уже не нормально. Вопрос стоит если у нее такая эффективность – что именно она лечит, лечит ли вообще, и не вредит ли".

"Я сейчас абсолютно серьезно заявляю, что я не доверяю ни одной вакцине в мире, особенно против выдуманной болезни COVID-19", – заключил политик.

[ + – ] Видео: YouTube / НАШ

Отметим, что ни один из регулирующих медицинских органов в мире не рассматривает препараты с показателями эффективности, указанной нардепом. К примеру, Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) еще до последней фазы испытаний препаратов против ковида заявило, что не будет рассматривать вакцины, эффективность которых >50%.

Это уже не первое подобное заявление нардепа. Так, еще в апреле 2020 года Камельчук в эфире "Телеканала ZIK" предупредил, что некоторые компании скоро будут продавать вакцину против COVID-19 и посоветовал гражданам воздержаться и не вакцинироваться.

Напомним, Юрий Камельчук (бывшая фамилия – Кривокобылко) окончил факультет журналистики Львовского нацуниверситета им. Франко. На своем сайте называет себя "коучем" по развитию и НЛП-практиком. На парламентских выборах 2019 победил на 124 избирательном округе во Львовской области, как кандидат от партии "Слуга народа". В Верховной Раде Камельчук вошел в Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг и стал заместителем члена Постоянной делегации в ПАСЕ.

Ранее Камельчук поддержал идею восстановления поставок воды в оккупированный Крым в обмен на контроль над границей на Донбассе.