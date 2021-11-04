Арахамия назвал имена "слуг народа", отказавшихся от вакцинации (видео)

Большинство представителей фракции подтвердили получение прививок от коронавируса. В то же время есть и те, которые не хотят разглашать данные о вакцинации.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что уже более 150 представителей пропрезидентской политической силы сообщили о прохождении вакцинации от коронавирусной болезни. Отказываются прививаться три народных депутата. Об этом он заявил в комментарии журналистам в ходе брифинга в Верховной Раде в четверг, 4 ноября.

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В ответ на вопрос журналистки о том, сколько "слуг" получили прививки от COVID-19, Арахамия сообщил, что не имеет такой информации, так как некоторые нардепы не хотят разглашать личную информацию о вакцинации.

"Есть информация только по тем людям, которые дали разрешение (на доступ к персональной информации). Точно (сообщили, что вакцинировались) более 150 человек. Много людей сказали, что не хотят распространять такую информацию. Они имеют право, но тогда мы не можем сделать нормальную статистику", — сказал глава фракции.

Также Арахамии добавил, что исходя из его личного общения со "слугами народа", он узнал только о трех нардепах, которые отказываются прививаться.

[ + – ] Арахамия о нардепах-"антипрививочниках"

"(Они) открыто говорят, что не вакцинируются и не хотят вакцинироваться. Кроме (Юрия) Камельчука и (Елизаветы) Богуцкой я честно не знаю людей, которые не вакцинировались… А, и еще (Артем) Дмитрук", — заявил руководитель фракции.

Напомним, на следующей неделе "Слуга народа" обсудит вопрос касательно исключения Дмитрука из фракции. По словам Арахамии, нардеп "виляет" от фракционного курса, а цвета его медийной кампании в Одессе "точно не зеленые".

Камельчук же ранее назвал COVID-19 "выдуманной болезнью", добавив, что не доверяет "ни одной вакцине в мире".

Что касается Богуцкой, то она неоднократно в своем Facebook выступала против карантинных ограничений для невакцинированных украинцев. Также нардеп раскритиковала новые правила посещения Верховной Рады, согласно которым, в парламент могут приходить лица, получившие прививки от коронавируса, либо имеющие справку о негативном тесте COVID-19 или выздоровлении.