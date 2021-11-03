"Это их решение": Радуцкий объяснил, кто будет платить за ПЦР-тесты для пропуска в Раду (видео)

Новые правила пропуска в парламент заработают не позднее 15 ноября. При этом нардеп пообещал "обращаться в НАБУ", если хоть один ПЦР-тест будет сделан бесплатно.

Постановление о запрете посещения Верховной Рады народным депутатам, не имеющим сертификатов вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, вступит в силу не позднее 15 ноября. Об этом в комментарии телеканалу "Дом" заявил глава комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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По словам нардепа, постановление не могло вступить в силу сразу же после его принятия в стенах парламента, так как аппарату ВР необходимо решить ряд технических вопросов, касающихся проверки COVID-документов. Также Радуцкий заявил, что для тех народных избранников, которые не вакцинировались от коронавируса, в Раде будут работать пункты тестирования на коронавирус.

"(Депутаты) будут за свой счет проходить антиген-тест или ПЦР. Это их решение, как им будет удобнее. Или они могут бесплатно, за счет государства, вакцинироваться. И тут же начались спекуляции, что будут тестировать бесплатно. Нет, только за свой счет. Я лично буду обращаться в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины — ред.), если хоть один тест сделают бесплатно", — сказал глава профильного комитета.

[ + – ] Заявление Радуцкого по поводу новых правил посещения Рады

Радуцкий также выразил мнение, что норму о запрете полицейским заходить в Раду необходимо отменить, чтобы правоохранители могли составлять протоколы на народных депутатов за нарушение карантинных ограничений.

Согласно постановлению, посещать Раду смогут граждане, которые имеют при себе один из таких документов:

сертификат, подтверждающий получение одной или двух доз вакцины от COVID-19;

справка об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19, который был проведен не более чем за 72 часа до предъявления документа;

справка об отрицательном результате антиген-теста на COVID-19, который был проведен не более чем за 48 часов до предъявления документа;

справка о выздоровлении от COVID-19, если человек переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

Данное ограничение распространяется на народных депутатов, сотрудников аппарата парламента, журналистов и других лиц, работающих в Раде.

Тем временем народный депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук уже сообщил, что не планирует вакцинироваться от COVID-19 после введения новых правил посещения Верховной Рады. По словам политика, он намерен постоянно делать за свой счет ПЦР-тест, чтобы посещать пленарные заседания.

По состоянию на сентябрь от коронавирусной болезни привились не более 50% нардепов.