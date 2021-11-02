Только с COVID-документами: в Верховную Раду будут пускать по новым правилам

Согласно постановлению, нардепов, журналистов и сотрудников аппарата будут пускать в парламент при наличии COVID-сертификата, негативного ПЦР-теста или справки о выздоровлении.

Верховная Рада проголосовала за то, чтобы в парламент пропускали только вакцинированных нардепов, журналистов и сотрудников аппарата. Возможность пройти в здание ВР будет и у тех, кто предъявит негативный тест на коронавирус, говорится на сайте Рады.

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В постановлении уточняется, что такие ограничения введены на период действия карантина.

Так, доступ до здания Рады будут иметь граждане с документом о подтверждении получения вакцинации от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин; с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, проведенным не более чем за 72 часа до предъявления документа или с экспресс-тестом на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, проведенным не более чем за 48 часов до предъявления документа.

Разрешается также предоставлять для пропуска в здание парламента справку о выздоровлении от COVID-19, если человек переболел не более чем за 6 месяцев до предъявления документа.

Возле стен ВР теперь организуют охранные посты с соответствующими техническими средствами, чтобы была возможность проверять вхожих в парламент на наличие необходимых документов.

Также в пресс-службе парламента сообщается, что в административных зданиях Верховной Рады обустроят пункты вакцинации против COVID-19 для прививки желающих. Вакцинацию будут проводить в дни пленарных заседаний Рады.

Напомним, накануне спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, что COVID-19 болеют не только депутаты, а и десятки работников аппарата парламента.