Тільки з COVID-документами: у Верховну Раду пускатимуть за новими правилами

Згідно з постановою, нардепів, журналістів і співробітників апарату пускатимуть до парламенту за наявності COVID-сертифікату, негативного ПЛР-тесту або довідки про одужання.

Верховна Рада проголосувала за те, щоб до парламенту пропускали лише вакцинованих нардепів, журналістів і співробітників апарату. Можливість пройти до будівлі ВР буде й у тих, хто пред'явить негативний тест на коронавірус, йдеться на сайті Ради.

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В ухвалі уточнюється, що такі обмеження введені на період дії карантину.

Так, доступ до будівлі Ради матимуть громадяни з документом про підтвердження одержання вакцинації від COVID-19 однією чи кількома дозами вакцин; з негативним результатом тесту на COVID-19 методом ПЛР, проведеним не більше ніж за 72 години до пред'явлення документа або з експрес-тестом визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, проведеним не більше ніж за 48 годин до пред'явлення документа.

Дозволяється також надавати для пропуску до будівлі парламенту довідку про одужання від COVID-19, якщо людина перехворіла не більше ніж за 6 місяців до подання документа.

Біля стін ВР наразі організують охоронні пости з відповідними технічними засобами, аби була можливість перевіряти вхожих до парламенту на наявність необхідних документів.

Також у пресслужбі парламенту повідомляється, що в адміністративних будинках Верховної Ради облаштують пункти вакцинації проти COVID-19 для щеплення охочих. Вакцинацію проводитимуть у дні пленарних засідань Ради.

Нагадаємо, напередодні спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук розповів, що на COVID-19 хворіють не лише депутати, а й десятки працівників апарату парламенту.