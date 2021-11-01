Коронавірус у Верховній Раді. Стефанчук розповів про кількість заражених нардепів (відео)

Незабаром стане відомо, скільки нардепів вакцинувалися від COVID-19. Під час спілкування із журналістами спікер розповів, що COVID-19 хворіють не лише депутати, а й десятки працівників апарату парламенту.

Станом на ранок понеділка, 1 листопада, у Верховній Раді 28 людей хворіють COVID-19. Серед них семеро народних депутатів. Про це під час брифінгу повідомив речник українського парламенту Руслан Стефанчук.

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"Станом на сьогоднішній ранок у мене інформація, що 7 народних депутатів та 21 працівник апарату (Верховної Ради хворіють COVID-19)", — сказав глава парламенту.

[ + – ] Стефанчук про кількість захворілих депутатів і співробітників апарату

Також Стефанчук повідомив, що в разі ухвалення постанови про заборону відвідування Ради без COVID-сертифікатів стане відомо, скільки народних депутатів вакцинувалися від коронавірусу — в парламенті проведуть відповідний моніторинг.

"Кожен депутат отримає спеціальну перепустку, тому що кожен із них має пред'явити або свій сертифікат про щеплення, або робити ПЛР-тест, або тест на антиген", — сказав речник.

Крім цього, глава парламенту зазначив, що в стінах Ради працює мобільна бригада вакцинації від коронавірусу, послугами якої можуть скористатися нардепи, їхні помічники, журналісти та працівники апарату ВР. Крім того, за словами Стефанчука, пункти вакцинації з'являться у двох столичних готелях — "Київ" і "Національний".

Нагадаємо, у вересні цього року голова комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що в парламенті не більше 50% депутатів вакцинувалися від COVID-19.

Під час позачергового засідання парламенту 2 листопада нардепи розглянуть проєкт постанови щодо заборони відвідин Ради для осіб, які не мають COVID-сертифікату.