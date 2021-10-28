Нардепам заборонять відвідувати Раду без сертифікатів: Зеленський скликає позачергове засідання

У разі ухвалення постанови, обмеження торкнуться не лише парламентаріїв, а й помічників нардепів, журналістів і співробітників апарату Верховної Ради.

Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне ухвалу, яка передбачає заборону на вхід до будівлі парламенту без COVID-сертифікату або дійсного ПЛР-тесту. Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.

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За її словами, проведення позачергового засідання 2 листопада ініціює Володимир Зеленський, під час якого нардепи розглянуть низку важливих соціальних та медичних питань.

Зокрема, як зазначає Юлія Палійчук, парламентарям запропонують затвердити постанову №6154, яка передбачає допуск до будівлі Верховної Ради лише із COVID-сертифікатами чи дійсним ПЛР-тестом. Обмеження торкнуться не лише нардепів, а й помічників депутатів, журналістів і співробітників апарату.

Крім цього, на позачерговому засіданні нардепи розглянуть низку законопроєктів :

№6161 — щодо держреєстрації лікарських препаратів під зобов'язання;

№5873 — про вдосконалення системи управління сферою охорони здоров'я;

№5694 — про функціонування Єдиного держреєстру ветеранів війни та впровадження електронного посвідчення ветерана;

№4542 — про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" для приведення у відповідність до деяких законодавчих актів.

Раніше голова профільного комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький присоромив нардепів і заявив, що в парламенті не більше 50% депутатів вакцинувалися від COVID-19. За його словами, нардепи вимагають від населення активно щеплюватися і самі ігнорують свої ж ухвали.

Пізніше Михайло Радуцький на погоджувальній раді Ради анонсував внесення ухвали, яка заборонить відвідувати парламент без COVID-сертифікату або негативного тесту на інфекцію.