Нардепам заборонять відвідувати Раду без сертифікатів: Зеленський скликає позачергове засідання
У разі ухвалення постанови, обмеження торкнуться не лише парламентаріїв, а й помічників нардепів, журналістів і співробітників апарату Верховної Ради.
Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне ухвалу, яка передбачає заборону на вхід до будівлі парламенту без COVID-сертифікату або дійсного ПЛР-тесту. Про це повідомила речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук.
За її словами, проведення позачергового засідання 2 листопада ініціює Володимир Зеленський, під час якого нардепи розглянуть низку важливих соціальних та медичних питань.
Зокрема, як зазначає Юлія Палійчук, парламентарям запропонують затвердити постанову №6154, яка передбачає допуск до будівлі Верховної Ради лише із COVID-сертифікатами чи дійсним ПЛР-тестом. Обмеження торкнуться не лише нардепів, а й помічників депутатів, журналістів і співробітників апарату.
Крім цього, на позачерговому засіданні нардепи розглянуть низку законопроєктів :
- №6161 — щодо держреєстрації лікарських препаратів під зобов'язання;
- №5873 — про вдосконалення системи управління сферою охорони здоров'я;
- №5694 — про функціонування Єдиного держреєстру ветеранів війни та впровадження електронного посвідчення ветерана;
- №4542 — про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" для приведення у відповідність до деяких законодавчих актів.
Раніше голова профільного комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький присоромив нардепів і заявив, що в парламенті не більше 50% депутатів вакцинувалися від COVID-19. За його словами, нардепи вимагають від населення активно щеплюватися і самі ігнорують свої ж ухвали.
Пізніше Михайло Радуцький на погоджувальній раді Ради анонсував внесення ухвали, яка заборонить відвідувати парламент без COVID-сертифікату або негативного тесту на інфекцію.