Нардепам хочуть заборонити вхід у Раду без COVID-сертифікатів та негативних тестів

Під обмеження також можуть потрапити журналісти, помічники депутатів і співробітники апарату парламенту. Тест на антиген COVID-19 діятиме 48 годин, а ПЛР — 72 години.

Верховній Раді пропонують обмежити вхід у будівлю парламенту без COVID-сертифікатів про вакцинацію або негативних тестів на коронавірусну інфекцію. Про це в ході погоджувальної ради заявив голова профільного комітету Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький.

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За його словами, до парламенту внесли постанову, яка має на увазі, що всі народні депутати не зможуть потрапити до Верховної Ради без дійсного COVID-сертифіката або негативного тесту на коронавірус.

"Народні депутати і всі, хто працює у Верховній Раді, журналісти, помічники, апарат, повинні виконувати такі ж вимоги, як ми вимагаємо від інших громадян. Повинен бути сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, або антиген-тест. Це нормально, це застосовується у всіх парламентах", — підкреслив голова профільного комітету.

Михайло Радуцький також закликав відстрочити вступ у силу постанови на тиждень, щоб співробітники апарату Верховної Ради були забезпечені зчитувальними пристроями для COVID-сертифікатів.

Тест на антиген буде дійсний протягом 48 годин, а ПЛР — 72 години.

Виступ Михайла Радуцького з 58 хвилини.

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Зазначимо, станом на кінець вересня, за словами Радуцького, не більше 50% нардепів були вакциновані від COVID-19. Голова профільного комітету Ради присоромив депутатів за невиконання своїх же постанов про імунізацію і запропонував зобов'язати парламентаріїв кожні два дні робити за свій рахунок швидкі тести на антиген COVID-19.

Також Фокус повідомляв, що в Україні створили 900 мобільних бригад для виявлення порушників карантину. Голова МОЗ Віктор Ляшко попередив, що штрафувати будуть за ігнорування масочного режиму навіть вакцинованих українців.