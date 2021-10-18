Нардепам хотят запретить вход в Раду без COVID-сертификатов и отрицательных тестов
Под ограничения также могут попасть журналисты, помощники депутатов и сотрудники аппарата парламента. Тест на антиген COVID-19 будет действовать 48 часов, а ПЦР — 72 часа.
Верховной Раде предлагают ограничить вход в здание парламента без COVID-сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом в ходе согласительного совета заявил глава профильного комитета Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий.
По его словам, в парламент внесли постановление, которое подразумевает, что все народные депутаты не смогут попасть в Верховную Раду без действительного COVID-сертификата или отрицательного теста на коронавирус.
"Народные депутаты и все, кто работает в Верховной Раде, журналисты, помощники, аппарат, должны выполнять такие же требования, как мы требуем от других граждан. Должен быть сертификат вакцинации или ПЦР-тест, или антиген-тест. Это нормально, это применяется во всех парламентах", — подчеркнул глава профильного комитета.
Михаил Радуцкий также призвал отсрочить вступление в силу постановления на неделю, чтобы сотрудники аппарата Верховной Рады были обеспечены считывающими устройствами для COVID-сертификатов.
Тест на антиген будет действителен в течение 48 часов, а ПЦР — 72 часа.
Выступление Михаила Радуцкого с 58 минуты.
Отметим, в конце сентября, по словам Радуцкого, в Раде не более 50% нардепов вакцинировались от COVID-19. Глава профильного комитета Михаил Радуцкий пристыдил депутатов за невыполнение своих же постановлений об иммунизации и предложил обязать парламентариев каждые два дня делать за свой счет быстрые тесты на антиген COVID-19.
Также Фокус сообщал, что в Украине создали 900 мобильных бригад для выявления нарушителей карантина. Глава МОЗ Виктор Ляшко предупредил, что штрафовать будут за игнорирование масочного режима даже вакцинированных украинцев.