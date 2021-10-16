В Украине создали 900 мобильных бригад для борьбы с нарушителями карантина, — Ляшко

Вакцинированные украинцы не освобождаются от обязанности носить маску, поэтому они тоже могут получить штраф во время новых рейдов.

В Украине создали 900 мобильных бригад, которые будут следить за соблюдением карантинных ограничений. Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал в интервью "Радио Свободе".

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По его словам, 12 октября правительство провело совещание с участием санитарных врачей и всех контролирующих органов, включая Госпродпотребслужбу и Национальную полицию. Новые специально созданные бригады будут проводить рейдовые проверки и выявлять нарушителей карантина. Правоохранители должны проводить разъяснительную работу и привлекать нарушителей к административной ответственности вплоть до штрафов.

"Чтобы иметь результат от карантинных ограничений, нужно их придерживаться. Если кто-то думает, что может себе позволить не соблюдать — для этого будут работать рейдовые бригады с проверками", — подчеркнул Виктор Ляшко.

Он добавил, что наличие сертификата о вакцинации не дает украинцам право не носить защитную маску. Противоэпидемические правила смогут пересмотреть, если в Украине вакцинируют как минимум 80% населения.

"Сегодня вопрос в том, чтобы при малом количестве вакцинированных снимать маску и проверять ковидный сертификат, вакцинированный человек или невакцинированный. Плюс вакцинированный 100% защищается от средней тяжести и тяжелого течения болезни, но может быть бессимптомным и заражать других", — прокомментировал министр.

Ранее Виктор Ляшко заявил, что обязательную вакцию для медиков не проводят по двум причинам. Первая — на сегодняшний день привились более 80% медиков, в первую очередь работники инфекционных больниц и отделений экстренной медицины. Вторая причина — кризис, который может наступить, если не допускать невакцинированных врачей к работе.

Писали также, что Минздрав порекомендовал устроить каникулы в школах с 18 октября. По словам Виктора Ляшко, такое решение позволит сдержать распространение инфекции.

Накануне стало известно, что четыре украинских региона вошли в "красную" зону. С 18 октября карантин ужесточают в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.