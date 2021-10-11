Обязательную вакцинацию для медиков не вводили по двум причинам, - Ляшко

По словам чиновника, на сегодняшний день 80% работников медучреждений уже привиты.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко пояснил, почему принудительная вакцинация от COVID-19 в Украине обошла стороной медработников. Чиновник утверждает, что на это есть две причины, одна из которых – и без этого высокий уровень прививок среди сотрудников медучреждений, передает "Голос Америки".

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Как известно, на сегодняшний день от коронавируса в Украине привиты 80% медработников. Среди вакцинированных лидируют работники инфекционных больниц и отделений экстренной медицины.

"Мы не вводили обязательную вакцинацию среди медработников по двум причинам. Во-первых, среди них и так высокий процент прививки, и во-вторых — чтобы не ограничивать в доступе к медицинской помощи", — заявил Ляшко.

Глава Минздрава утверждает, что сейчас система перенаправлена ​​на противодействие эпидемии и если не допустить к работе остаток медперсонала без прививки, это плохо кончится.

"И мы уже сейчас знаем, что лет пять, а то и больше, это будет нам откликаться через неполное обнаружение онкологических болезней, туберкулеза, ВИЧ-инфекции ", — объяснил Ляшко.

[ + – ] вакцинация медиков Фото: lrt.lt

Как известно, согласно приказу Минздрава от 7 октября, представители отдельных профессий обязаны пройти полную вакцинацию от коронавируса. Сейчас это касается педагогов, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти, а также работников администраций разных уровней. На исполнение приказа дается один месяц. Те, кто так и не пройдет вакцинацию за указанный период, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

Фокус также публиковал мнение юристов на счет отстранения от работы по причине отсутствия вакцинации. Правозащитники говорят, что украинцы не смогут обжаловать в суде свое увольнение, если они будут не привиты.