Обов'язкову вакцинацію для медиків не вводили з двох причин, — Ляшко

За словами чиновника, на сьогодні 80% працівників медустанов уже щеплені.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, чому примусова вакцинація від COVID-19 в Україні обійшла стороною медпрацівників. Чиновник стверджує, що на це є дві причини, одна з яких — і без цього високий рівень щеплень серед співробітників медустанов, передає "Голос Америки".

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Як відомо, на сьогодні від коронавірусу в Україні щеплені 80% медпрацівників. Серед вакцинованих лідирують працівники інфекційних лікарень і відділень екстреної медицини.

"Ми не вводили обов'язкову вакцинацію серед медпрацівників з двох причин. По-перше, серед них і так високий відсоток щеплення, і по-друге — щоб не обмежувати в доступі до медичної допомоги", — заявив Ляшко.

Голова МОЗ стверджує, що зараз система перенаправлена на протидію епідемії і якщо не допустити до роботи залишок медперсоналу без щеплення, це погано скінчиться.

"І ми вже зараз знаємо, що років п'ять, а то й більше, це буде нам відгукуватися через неповне виявлення онкологічних хвороб, туберкульозу, ВІЛ-інфекції", — пояснив Ляшко.

[ + – ] Вакцинація медиків Фото: lrt.lt

Як відомо, згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я від 7 жовтня, представники окремих професій зобов'язані пройти повну вакцинацію від коронавірусу. Наразі це стосується педагогів, працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також працівників адміністрацій різних рівнів. На виконання наказу дається один місяць. Ті, хто так і не пройде вакцинацію за вказаний період, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Фокус також публікував думку юристів на рахунок усунення від роботи через відсутність вакцинації. Правозахисники кажуть, що українці не зможуть оскаржити в суді своє звільнення, якщо вони будуть не щеплені.