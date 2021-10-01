Українці без щеплення не зможуть оскаржити своє відсторонення від роботи, — юристи

За словами адвоката, законодавство не тільки дозволяє, але й зобов'язує роботодавців відстороняти невакцинованих співробітників.

Наказ Міністерства охорони здоров'я про відсторонення працівників освітніх установ і державного сектора в разі відсутності у них щеплення від COVID-19 не суперечить трудовому законодавству України. Про це в коментарі Фокусу розповіла адвокатка, партнерка АО "ЮФ Василь Кісіль і партнери" Валерія Безпала.

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Обов'язкова вакцинація в Україні — юридично обґрунтована

"Щодо правомірності відсторонення невакцинованих співробітників після ухвалення відповідного наказу, то ст. 46 Кодексу законів про працю (КЗпП) прямо дозволяє, а ст. 7 Закону України "Про забезпечення санітарного й епідемічного благополуччя населення" навіть зобов'язує роботодавця здійснювати це на підставах, передбачених законодавством", — розповідає Безпала.

За словами юристки, в наказі МОЗ підставою для відсторонення від роботи є абзац 2 ст. 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних захворювань": "Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) розповсюдження ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У випадку відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень в порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт".

Юристка підкреслила, що в разі такого відсторонення збереження зарплати або виплата допомоги від держави не передбачені.

"З огляду на процедурні аспекти, судові прецеденти Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) і практику інших держав, цей наказ Міністерства охорони здоров'я виглядає юридично обґрунтованим і пропорційним. Це дозволяє роботодавцям усунути деякі категорії працівників від роботи в разі відмови від вакцинації", — заявила Безпала, додавши, що для оскарження співробітником такого відсторонення в суді з вимогою будь-яких компенсацій, ймовірно, не вистачить правих підстав.

Примусова вакцинація в інших країнах

Молодша юристка АО "ЮФ Василь Кісіль і партнери" Ганна Некрасова в коментарі Фокусу звернула увагу на те, що, якщо враховувати практику ЄСПЛ, то обов'язкова вакцинація не вважається порушенням права на особисте життя, особливо в тих випадках, коли добровільної вакцинації недостатньо для забезпечення колективного імунітету та захисту тих членів суспільства, у яких є непереносимість вакцини.

"Варто згадати і те, що щеплення від COVID-19 в більшій частині країн Європейського союзу, а також у США, Ізраїлі й так далі стали обов'язковими ще навесні. У нещодавній справі федеральний суд США вже не задовольнив позов співробітника про незаконне звільнення на підставі відмови вакцинуватися від коронавірусу", — зазначила Некрасова.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік професій, яких стосується обов'язкова вакцинація від коронавірусу. Йдеться про всіх педагогів, незалежно від спеціалізації закладу — ясел, дитсадків, шкіл, профтехучилищ або вишів. Також наказ торкнеться працівників центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях. Під примусову вакцинацію потрапляють і працівники місцевих державних адміністрацій — обласних, міських і районних.

Фокус раніше писав про те, що з 23 вересня всі регіони України переведені в "жовту" зону карантину. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що обмеження "жовтої" та "червоної" зон не торкнуться установ, в яких персонал або відвідувачі отримали щеплення від COVID-19.