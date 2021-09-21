Україна переходить в "жовту" зону карантину: які діятимуть обмеження для населення

Обмеження "жовтої" та "червоної" зон не будуть поширюватися на ті установи, де персонал або відвідувачі вакцинувалися, мають негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену хворобу.

Держкомісія з питань ТЕБ та НС затвердила встановлення на всій території України жовтого рівня епідемічної небезпеки. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

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Україна перейде в "жовту" зону карантину з 23 вересня.

За результатами засідання Держкомісія вирішила:

встановити з 00 год 00 хвилин 23 вересня 2021 "жовтий" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території всіх регіонів України;

застосувати на території всіх регіонів України обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

главам обласних і міста Києва держадміністрацій вжити заходів щодо забезпечення дотримання карантинних обмежень, які передбачені для відповідного рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що обмеження "жовтої" та "червоної" зон не торкнуться установ, в яких персонал або відвідувачі отримали щеплення від COVID-19, мають негативний ПЛР-тест або довідку про перенесену хворобу.

У зв'язку з тим, що в Україні зростає рівень захворюваності серед дітей, Держкомісія з питань ТЕБ та НС доручила головам обласних та міста Києва держадміністрацій:

залучати до процесу вакцинації, зокрема, вчителів та працівників навчальних закладів, можливостей наявних пунктів щеплень в установах освіти;

забезпечити можливість та організацію вакцинації педагогів за допомогою виїзних мобільних бригад за відсутності в навчальних закладах постійних пунктів щеплень;

інформувати й активно запрошувати на вакцинацію не тільки вчителів і працівників навчальних закладів, а також їхніх родичів і родичів претендентів освіти в наявних прищепних пунктах у навчальних закладах і під час роботи виїзних мобільних бригад.

[ + – ] Карантинні обмеження для зон карантину Фото: МОЗ

Навчальні заклади можуть працювати за умови, якщо у 80% педагогів є "жовтий" або "зелений" сертифікати про вакцинації. Кабінет міністрів також дозволив власникам закладів самостійно вирішувати, чи надавати послуги тільки вакцинованим клієнтам.

Крім цього, карантинні обмеження в "жовтій" зоні не будуть поширюватися, якщо всі учасники і не менше 80% організаторів заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів матимуть "жовтий" або "зелений" сертифікати про вакцинації.

Раніше Фокус попереджав, що з 20 вересня в Україні запрацював карантин по-новому, і роз'яснив 8 головних фактів про обмеження.

Також Фокус повідомляв, що в Україні можуть ввести примусову вакцинацію. За словами глави МОЗ Віктора Ляшка, закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" дозволяє проводити примусову імунізацію населення.