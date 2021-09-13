Кабмін схвалив нові карантинні правила й обмеження, — МОЗ

Згідно з прийнятим документом, у разі посилення обмежень діятимуть два варіанти COVID-сертифікатів: жовтий і зелений.

Карантин в Україні у 2021-му тепер буде з іншими обмеженнями, оскільки Кабінет міністрів схвалив зміни до постанови №1236. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, нові карантинні норми допоможуть стримувати епідемічну ситуацію в країні.

Тепер карантин в Україні в 2021-му передбачає, що COVID-сертифікати про вакцинацію тепер матимуть нові "опції" — жовту і зелену. Документ міститиме інформацію про щеплення, негативний результат ПЛР-тесту (дійсний протягом 72 годин) або про одужання від COVID-19.

Жовта опція передбачає інформацію про наявність першого щеплення, а зелена — повний курс імунізації від COVID-19.

"Тепер у разі встановлення жовтого рівня епідемічної небезпеки спростили вимоги до роботи навчальних закладів. Вони працюватимуть при наявності не менше 80% працівників із "жовтими" або "зеленими" COVID-сертифікатами", — додали в МОЗ.

Згідно з новими правилами карантину в Україні в 2021-му, "жовтий" рівень обмежень не торкнеться громадян, що мають відповідні сертифікати.

Власники отримують право самостійно вирішувати, чи надавати послуги в повному обсязі тільки повністю вакцинованим громадянам або людям із одним щепленням від коронавірусної інфекції.

Громадяни, які перетинають державний кордон і мають COVID-сертифікати або дані про одужання, можуть не перебувати на самоізоляції. Такі норми зачіпають і тих громадян, які приїжджають з окупованих територій.

"COVID-сертифікати матимуть кольорові позначки виключно в цифровому форматі, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно", — резюмували в МОЗ, коментуючи рішення Кабміну про оновлення постанови №1236.

Карантин в Україні в 2021-му

Глава МОЗ Віктор Ляшко попереджав, що карантин в Україні з 13 вересня посилять. Міністр допустив введення нових обмежень через зростання захворюваності і числа госпіталізацій пацієнтів. Ляшко попереджав, що МОЗ подав до Держкомісії з питань ТЕБ та НС та Кабмін клопотання про посилення протиепідемічних норм із 13 вересня.

Пізніше Фокус розповідав, що карантин із 13 вересня посилювати не будуть. За словами Віктора Ляшка, на 15 вересня заплановано засідання Кабміну, на якому затвердять нові правила посилення норм і встановлять на території України жовтий рівень епідемічної небезпеки.

Також Фокус повідомляв, коли посилять карантин Україні в 2021-му. Глава МОЗ Віктор Ляшко попередив, що зміни вже були узгоджені з центральною владою, і після затвердження Кабміном нововведення вони вступлять в силу через сім днів. Після того, як уряд схвалив нові зміни, Держкомісія з питань ТЕБ та НС може розглянути питання про встановлення жовтого рівня епідемічної небезпеки.