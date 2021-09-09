Не з понеділка: у МОЗ перенесли посилення карантину до "жовтого" рівня

За словами міністра Віктора Ляшка, засідання Кабміну відбудеться 15 вересня. На ньому змінять правила посилення карантину, а також повернуть обмеження "жовтого" рівня по всій країні.

Карантин з 13 вересня посилювати не будуть, оскільки засідання уряду, на якому розглядатимуть зміни обмежень, пройде 15 числа. Про це на регіональному форумі в Одесі розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає "Укрінформ".

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Зокрема, говорячи про карантин з 13 вересня, чиновник розповів — з 9 числа є підстави для введення "жовтого" рівня обмежень. Але Кабмін і Нацкомісія з ТЕБ та Надзвичайних ситуацій розгляне це питання тільки в середу, 15 числа. Також на ньому планують внести зміни до постанови уряду щодо переходу областей у різні епідеміологічні зони.

"Концептуальний підхід такий: спочатку уряд приймає зміни до постанови щодо визначення жовтого і червоного рівнів епідемічної небезпеки, а після цього буде скликано засідання комісії з ТЕБ та НС, на якому буде прийнято рішення про переведення всієї країни до жовтого рівня епідемічної небезпеки зони, яка вступить у силу через 7 днів", — розповів міністр.

Надалі, за словами Ляшка, питання переходу країни в "помаранчеву" або "червону" зону буде вирішуватися на засіданні Кабміну, а щодо кожної області окремо, коли там будуть досягнуті відповідні показники за рівнем захворюваності, тестування і завантаженості медичних установ.

Карантин з 13 вересня — що відомо

Про те, що карантин з 13 вересня можуть ввести через ускладнення коронавірусу, говорив сам міністр Віктор Ляшко. В ефірі телеканалу "Україна 24" чиновник допустив, що епідеміологічні обмеження можуть ввести, оскільки країна "переступила" показники для зеленої зони. Також він говорив, що відомство вже подало відповідне клопотання до уряду і Нацкомісії з ТЕБ.

Нагадаємо, в Україні плануються привілеї для вакцинованих, для їхньої дії досить буде й однієї дози вакцини. На засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що з початком осені в Україні спостерігається погіршення епідемічної ситуації.

Фокус розбирався, чи буде локдаун або карантин з 13 вересня в Україні. І які пільги обіцяли щепленим чиновники.