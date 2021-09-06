Коронавірус наступає. Коли буде новий локдаун і які пільги обіцяють щепленим від COVID

Україна готується до нової хвилі коронавірусу. Кількість вакцинованих зростає, але вакцинація проходить не так активно, як розраховували в Міністерстві охорони здоров'я, тому країну знову можуть закрити на карантин.

Експерти не сумніваються в тому, що восени Україну накриє чергова хвиля пандемії, про це говорять інфекціоністи та представники МОЗ. Загострення епідеміологічної ситуації пов'язують з поширенням коронавірусного штаму "Дельта" (у країні зареєстровано 520 таких випадків). Однак, показники захворюваності поки стримують на прийнятному рівні, тому країна залишається в зеленій зоні. У цілому протягом літа статистика заражень коливалася в межах 500-1000 хворих на добу.

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За словами Ігоря Кузіна, головного санітарного лікаря і заступника міністра охорони здоров'я, спалах коронавірусу очікують не раніше листопада. При цьому новий локдаун уряд може ввести в грудні-січні. У цілому ж санлікар передрікає, що в умовах пандемії доведеться прожити від двох до п'яти років.

"У цьому році це точно не закінчиться. Вірус швидко мутує, і щомісяця ми можемо стикатися з новими штамами", — заявив Кузін в інтерв'ю Бі-бі-сі. При цьому зазначив, що масковий режим збережеться, швидше за все, на весь цей час.

Вакцинація українців: не встигли

Навчитися жити з пандемією українцям було б набагато простіше при нормальному рівні вакцинації в країні. Хоча щеплення повністю не захищають від інфікування, але вони знижують ризик госпіталізації і важкого перебігу хвороби. У кінці травня новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв, що за літо в Україні вакцинують 5 млн чоловік.

"Я знаю можливості системи, оскільки був відповідальним за організацію процесу вакцинації", — говорив він журналістам. Проте, з поставленим завданням глава відомства не впорався.

Поки Україна не може впоратися з вакцинацією навіть половини населення, у багатьох країнах готуються прищеплювати бустерними — третіми — дозами

Станом на 30 серпня одну дозу отримали 5,3 млн українців, повністю — двома дозами — вакцинувалися 3,6 млн осіб, а загальна кількість зроблених щеплень становить 8,9 млн. Не дивно, що з такими показниками Україна далеко не в топі загальносвітового прищепного рейтингу. За даними сайту Our World in Data, у нас на 100 чоловік населення припадає лише 20,6 вакцинацій. Для порівняння: в Австрії — 115 вакцинацій, Німеччини — 120,6, Чехії — 106,5, Марокко — 87,3. Враховується кожна доза. Оскільки один і той самий чоловік може отримати більше однієї дози, кількість доз на 100 чоловік може бути понад 100.

Однак, у МОЗ провал не визнають. Віктор Ляшко пояснює провал кампанії святами.

"Якби не ці свята і не українські "після свят", ми спокійно потрапили б і в 10 млн до кінця літа", — говорить міністр, маючи на увазі загальну кількість зроблених щеплень. Чиновник упевнений, що заявлений раніше план виконають із затримкою в тиждень. Ігор Кузін також називає нинішні показники вакцинації великим досягненням. При цьому в МОЗ забувають згадати про те, що українська статистика могла бути куди соліднішою, якби роботу центрів масової вакцинації організували ефективніше. Ще на початку літа щеплення робилися лише у вихідні, через що близько центрів скупчувалися багатогодинні черги. Наприклад, кабінети вакцинації в Міжнародному виставковому центрі в Києві стали приймати жителів столиці по буднях лише з 5 липня.

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Ймовірно, такий дивний графік роботи можна пояснити браком вакцин. Наразі ж, як запевняють у МОЗ, препаратів вистачить усім охочим. Мовляв, наразі в країну прибуло 17 млн доз вакцини. До кінця року Україна очікує ще 28 млн доз. Ігор Кузін уточнює, що найбільше буде препаратів Pfizer і CoronaVac.

Скільки потрібно щеплень від COVID-19. Двох мало?

Поки Україна не може впоратися з вакцинацією навіть половини населення, у багатьох країнах готуються прищеплювати бустерними — третіми — дозами. Цікаво, що така політика не влаштовує Всесвітню організацію охорони здоров'я. У ВООЗ вважають, що спочатку треба прищепити групи ризику в бідних країнах, і лише після цього вакцинувати третьою дозою жителів багатих держав. Організація активно закликала ввести хоча б двомісячний мораторій на ревакцинацію, а на днях заявила, що дані досліджень про необхідність бустерних щеплень непереконливі.

Спалах коронавірусу варто очікувати не раніше листопада. При цьому новий локдаун уряд може ввести в грудні-січні

Проте, про ревакцинацію заговорили навіть в Україні. Кузін повідомив, що МОЗ передбачає проводити додаткову вакцинацію через рік після основного курсу. При цьому головний санлікар наголошує, що в наукових журналах поки немає достовірних статей про те, що бустерна доза рекомендована або обов'язкова. "Швидше за все, у кінці вересня ми отримаємо нові дані про ефективність бустерної дози", — вважає Кузін.

У МОЗ також замислюються про те, як мотивувати людей вакцинуватися. Про каральні заходи мова поки не йде, у міністерстві підкреслюють, що кампанія вакцинації проходить на добровільній основі. Однак, найближчим часом для вакцинованих українців можуть з'явитися привілеї. Віктор Ляшко повідомив, що в разі введення локдауну люди, які отримали щеплення, зможуть ходити в кінотеатри за наявності COVID-сертифікату. А навчальні заклади, де вакцинувалось понад 80% колективу, візьмуть участь у розіграші комп'ютерних класів і гарнітур.

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В Івано-Франківську не стали чекати відмашки уряду і самі знайшли спосіб заохочувати вакцинацію. З 1 вересня по 1 жовтня ті, хто зробив щеплення, зможуть безкоштовно отримати п'ять квитків на футбол і 100 грн на карту для оплати проїзду в громадському транспорті. Місцевим педагогам, які пройшли курс вакцинації, обіцяють 1 тис. грн премії.

Щеплення і COVID-сертифікати — чи є термін придатності?

З ростом вакцинації в країні посилюється увага до того, як отримати сертифікат про щеплення і де він може знадобитися. Найважливішою новиною останніх тижнів стало те, що Європейський союз визнав українські COVID-сертифікати в додатку "Дія". Передбачається, що це дозволить громадянам країни знову безперешкодно подорожувати по Європі. Однак, радість українців з цього приводу може бути передчасною. Австрія і Хорватія ввели поняття "термін придатності щеплення". Це період, протягом якого іноземні туристи зможуть в'їжджати в ці країни за своїми сертифікатами вакцинації. За їхніми підрахунками, термін придатності щеплення становить дев'ять місяців після другого уколу. Після цього людина повинна зробити або бустер, або знову в'їжджати за колишніми правилами, тобто з негативним ПЛР-тестом і можливою ізоляцією протягом тижня.