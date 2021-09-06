Коронавирус наступает. Когда будет новый локдаун и какие льготы обещают привитым от COVID

Украина готовится к новой волне коронавируса. Количество вакцинированных растет, но вакцинация проходит не так активно, как рассчитывали в Минздраве, поэтому страну снова могут закрыть на карантин.

Эксперты не сомневаются в том, что осенью Украину накроет очередная волна пандемии, об этом говорят инфекционисты и представители Мин­здрава. Обострение эпидемиологической ситуации связывают с распространением коронавирусного штамма "Дельта" (в стране зарегистрировано 520 таких случаев). Однако показатели заболеваемости пока сдерживают на приемлемом уровне, поэтому страна остается в зеленой зоне. В целом в течение лета статистика заражений колебалась в пределах 500–1000 заболевших в сутки.

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По словам Игоря Кузина, главного санитарного врача и замминистра здравоохранения, вспышку коронавируса ожидают не раньше ноября. При этом новый локдаун правительство может ввести в декабре-январе. В целом же санврач предрекает, что в условиях пандемии придется прожить от двух до пяти лет.

"В этом году это точно не закончится. Вирус быстро мутирует, и каждый месяц мы можем сталкиваться с новыми штаммами", — заявил Кузин в интервью Би-би-си. При этом отметил, что масочный режим сохранится, скорее всего, на все это время.

Вакцинация украинцев: не успели

Научиться жить с пандемией украинцам было бы гораздо проще при нормальном уровне вакцинации в стране. Хотя прививки полностью не защищают от инфицирования, но они снижают риск госпитализации и тяжелого протекания болезни. В конце мая новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что за лето в Украине вакцинируют 5 млн человек.

"Я знаю возможности системы, поскольку был ответственным за организацию процесса вакцинации", — говорил он журналистам. Тем не менее с поставленной задачей глава ведомства не справился.

Пока Украина не может справиться с вакцинацией даже половины населения, во многих странах готовятся прививать бустерными — третьими — дозами

По состоянию на 30 августа одну дозу получили 5,3 млн украинцев, полностью — двумя дозами — вакцинировались 3,6 млн человек, а общее количество сделанных прививок составило 8,9 млн. Не удивительно, что с такими показателями Украина находится далеко не в топе общемирового прививочного рейтинга. По данным сайта Our World in Data, у нас на 100 человек населения приходится всего 20,6 вакцинаций. Для сравнения: в Австрии — 115 вакцинаций, Германии — 120,6, Чехии — 106,5, Марокко — 87,3. Учитывается каждая доза. Поскольку один и тот же человек может получить более одной дозы, количество доз на 100 человек может быть больше 100.

Однако в Минздраве провал не признают. Виктор Ляшко объясняет провисающую кампанию праздниками.

"Если бы не эти праздники и не украинские "после праздников", мы спокойно попали бы и в 10 млн до конца лета", — говорит министр, имея в виду общее количество сделанных прививок. Чиновник уверен, что заявленный ранее план выполнят с задержкой в неделю. Игорь Кузин также называет нынешние показатели вакцинации большим достижением. При этом в Минздраве забывают упомянуть о том, что украинская статистика могла быть куда солиднее, если бы работу центров массовой вакцинации организовали эффективнее. Еще в начале лета прививки делались лишь по выходным, из-за чего около центров скапливались многочасовые очереди. К примеру, кабинеты вакцинации в Международном выставочном центре в Киеве стали принимать жителей столицы по будням лишь с 5 июля.

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Вероятно, такой странный график работы можно объяснить нехваткой вакцин. Сейчас же, как уверяют в Минздраве, препаратов хватит всем желающим. Дескать, в настоящее время в страну прибыло 17 млн доз вакцины. До конца года Украина ожидает еще 28 млн доз. Игорь Кузин уточняет, что больше всего будет препаратов Pfizer и CoronaVac.

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Пока Украина не может справиться с вакцинацией даже половины населения, во многих странах готовятся прививать бустерными — третьими — дозами. Интересно, что такая политика не устраивает Всемирную организацию здравоохранения. В ВОЗ считают, что сначала надо привить группы риска в бедных странах, и лишь после этого вакцинировать третьей дозой жителей богатых государств. Организация активно призывала ввести хотя бы двухмесячный мораторий на ревакцинацию, а на днях заявила, что данные исследований о необходимости бустерных прививок неубедительны.

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Тем не менее о ревакцинации заговорили даже в Украине. Кузин сообщил, что Минздрав предполагает проводить дополнительную вакцинацию через год после основного курса. При этом главный санврач подчеркивает, что в научных журналах пока нет достоверных статей о том, что бустерная доза рекомендована или обязательна. "Скорее всего, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы", — считает Кузин.

В Минздраве также задумываются о том, как мотивировать людей вакцинироваться. О карательных мерах речь пока не идет, в министерстве подчеркивают, что прививочная кампания проходит на добровольной основе. Однако в ближайшее время для вакцинированных украинцев могут появиться привилегии. Виктор Ляшко сообщил, что в случае введения локдауна люди, получившие прививку, смогут ходить в кинотеатры при наличии COVID-сертификата. А учебные заведения, где вакцинировалось более 80% коллектива, поучаствуют в розыгрыше компьютерных классов и гарнитур.

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В Ивано-Франковске не стали дожидаться отмашки правительства и сами нашли способ поощрять вакцинацию. С 1 сентября по 1 октября сделавшие прививку смогут бесплатно получить пять билетов на футбол и 100 грн на карту для оплаты проезда в общественном транспорте. Местным педагогам, прошедшим курс вакцинации, обещают 1 тыс. грн премии.

Прививки и COVID-сертификаты — есть ли срок годности?

С ростом вакцинации в стране усиливается внимание к тому, как получить прививочный сертификат и где он может понадобиться. Самой важной новостью последних недель стало то, что Европейский союз признал украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія". Предполагается, что это позволит гражданам страны снова беспрепятственно путешествовать по Европе. Однако радость украинцев по этому поводу может быть преждевременной. Австрия и Хорватия ввели понятие "срок годности прививки". Это период, в течение которого иностранные туристы смогут въезжать в эти страны по своим сертификатам вакцинации. По их подсчетам, срок годности прививки составляет девять месяцев после второго укола. После этого человек должен сделать либо бустер, либо снова въезжать по прежним правилам, то есть с отрицательным ПЦР-тестом и возможной изоляцией в течение недели.