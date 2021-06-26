Чемпион среди мутаций. Чем страшен дельта-штамм коронавируса и чего ждать Украине

В ВОЗ признали, что новый вариант мутации коронавируса вдвое заразнее, чем остальные его виды. Индийский штамм отличается нестандартными симптомами и тяжелым течением болезни.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявляет, что индийский вариант коронавируса — штамм дельта — вдвое заразнее исходного штамма, обнаруженного в китайском Ухане. По словам специалиста, если учесть скорость распространения индийского штамма, он может стать доминирующим в мире.

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"Хорошие новости в том, что большинство вакцин, которые сегодня используются в мире, кажутся эффективными по меньшей мере в предотвращении тяжелого течения заболевания", – заявила Сваминатан в Twitter.

Самый ранний случай коронавируса, вызванный дельта-вариантом (B.1.617.2) был впервые обнаружен в индийском штате Махараштра еще в октябре 2020 года и с тех пор успел распространиться по всему миру. Еще в мае ВОЗ внесла его в список штаммов, вызывающих опасения. На данный момент в этот список входят четыре штамма: альфа (B.1.1.7), бета (B.1.351), гамма (P.1) и дельта.

Вариант дельта содержит несколько мутаций. Ученые пока не могут определить точный функций этих мутаций, но предполагается, что они помогают вирусу эффективнее связываться с клетками человека, а также избежать некоторых иммунных реакций.

По данным ВОЗ, индийский штамм коронавируса (дельта-вариант) широко распространен и на сегодняшний день обнаружен более чем в 80 странах.

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Индийский штамм более заразен и тяжелее переносится

Дельта-штамм (B.1.617.2) считается наиболее трансмиссивным, легче распространяющимся вариантом, чем исходный штамм альфа. Представители общественного здравоохранения в США и Великобритании предполагают, что индийский штамм дельта может быть на 50% более заразным, чем Альфа, хотя точные оценки пока разнятся.

Другие данные свидетельствуют о том, что штамм из Индии может частично ускользать от антител, вырабатываемых организмом после болезни или вакцинации. Штамм также может сделать некоторые виды лечения моноклональными антителами менее эффективными, отмечают в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

В добавок к этому, дельта может вызывать более тяжелое течение болезни. Например, недавнее исследование в Шотландии, опубликованное в Lancet, показало, что вероятность госпитализации людей, инфицированных дельта, была примерно в два раза выше, чем у людей с альфа-штаммом.

Исследование Службы общественного здравоохранения Англии (PHE) показало, что дельта-вариант связан с повышением вероятности передачи инфекции в домохозяйствах на 64% по сравнению с альфа-вариантом коронавируса.

"Что мы заметили на раннем этапе в Индии, так это то, что дельта-вариант опережал своих конкурентов и рос быстрее, чем так называемый альфа-вариант. И это было тревожным звонком, потому что мы на тот момент уже знали, что альфа-вариант был заразнее, чем исходный вирус", – говорит Дипти Гурдасани, клинический эпидемиолог из Лондонского университета королевы Марии.

Также в PHE считают, что уровень смертности от дельта-варианта будет выше, чем у предыдущих штаммов.

Симптомы индийского штамма отличаются

Согласно данным британского приложения ZOE COVID Symptom Study, симптомы нового штамма отличаются от изначального вируса и других его мутаций. Среди основных симптомов сейчас находятся головные боли, боли в горле, насморк лихорадка, а также кашель. Но самое главное, что потеря обоняния или вкуса уже не входят в топ-10 основных симптомов.

"Для молодого населения это больше похоже на простуду", – говорит ученый и соучредитель приложения Тим Спектор.

Такая ситуация может привести к тому, что люди будут принимать вирус за легкую простуду и не придерживаться карантинных правил. По словам Спектора, людям с этими симптомами следует оставаться дома и проходить обследование.

Вакцины против дельта-варианта коронавируса

Предварительное исследование PHE показывает, что вакцина Pfizer-BioNTech была на 94% эффективна против госпитализации после первой дозы, и на 96% против госпитализации после двух доз. Эффективность вакцины AstraZeneca составила 71% после одной дозы и 92% после двух.

Эффективность Pfizer-BioNTech от симптомов болезни составила 36% после приема одной дозы и 88% после двух доз. Для AstraZeneca эти показатели были на уровне 30% и 67%.

Пока не было научно доказано, является ли дельта-вариант основной причиной тяжелой ситуации с COVID-19 в Индии. На данный момент Индия – одна из наиболее пострадавших стран от пандемии. По данным Университета Джона Хопкинса, сейчас в Индии зафиксировано 30,1 млн случаев заболевания, и система здравоохранения страны перегружена.

Клинический эпидемиологи Гурдасани говорит, что помимо распространения новой мутации, в Индии могли сыграть свою роль несколько факторов.

"Я думаю, что это была комбинация очень запоздалых действий со стороны правительства по внедрению основных мер предосторожности и чрезмерной уверенности в том, что коллективный иммунитет уже был достигнут", – говорит эксперт.

Но с распространением варианта Дельта также резко ухудшилась и ситуация в Великобритании. В начале мая 7-дневный уровень заболеваемости всеми штаммами COVID-19 был ниже 20 случаев, но с тех пор уровень заболеваемости вырос до более 70 случаев заражения на 100 тыс. человек в течение недели.

[ + – ] Показатели заражения индийским штаммом в мире Фото: DW

Еще хуже складывается ситуация в России, где дельта-вариант получил широкое распространение. Суточный прирост заболевших 24 июня оказался максимальным с 24 января. За сутки в России зафиксировали 20 182 случая. Рост количество заболевших фиксируется уже третий день подряд в среду было 17 549 случаев, во вторник – 16 715, в понедельник – 17 378.

[ + – ] Показатели заражения индийским штаммом в Европе Фото: DW

Такие показатели примерно на 10 тыс. заражений больше, чем в начале июня, когда рост заболеваемости пошел резко вверх.

По состоянию на четверг, 24 июня, за сутки в РФ умерли 568 пациентов с коронавирусом. Это также максимальное значение с конца января. Наихудшая ситуация со смертностью наблюдается в Москве (99) и Петербурге (92), в столице РФ показатели смертности бьют рекорды третий день подряд.

[ + – ] Наихудшая ситуация со смертностью наблюдается в Москве и Петербурге

Российские власти связывают стремительный рост заболеваемости с дельта-вариантом или индийским штаммом, оценивая его долю в общей заболеваемости в 90%.

Когда индийский штамм доберется до Украины

НАН Украины спрогнозировала вероятность распространения в Украине коронавируса типа дельта. По мнению украинских ученых, индийский штамм COVID-19 уже скоро доберется до страны.

"Обеспокоенность связана прежде всего с тем, что этот штамм широко распространился в России, и доля, которая на него приходится, по имеющейся (не слишком большой) выборке, согласно данным базы секвенирований GISAID, оценивается в четверть от всей заболеваемости в РФ (см. рис.1)", – говорится в заявлении НАН Украины.

[ + – ] Распространение штаммов SARS-CoV-2 в РФ Фото: НАН Украины

Именно на фоне этого в России наблюдается стремительный рост заболеваемости, сконцентрированный в двух крупнейших мегаполисах страны – Москве и Санкт-Петербурге. В это же время, заболеваемость в Европе сейчас близка к уровню, который фиксируется в Украине (рис.3), а рост наблюдается в трех странах Европы – в РФ, Великобритании и Португалии.

"Штамм Delta больше распространен в странах Европы с самыми высокими темпами роста заболеваемости: России, Португалии и Великобритании (рис.1,7 и 8)", – отмечают украинские эксперты.

Также они отдельно указывают на то, что быстрый рост заболеваемости в Великобритании наблюдается несмотря на 60% вакцинированных от всего населения. Рост смертности в стране не наблюдается, так как индийский штамм распространяется преимущественно среди молодого, еще непривитого населения.

"По нашему мнению, следует рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничения по миграции между Украиной и странами, в которых растет доля штамма дельта, для отсрочки его распространения на территории Украины", – говорится в сообщении.

Также в НАН подчеркивают, что если учитывать объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 начнется с Востока Украины.

"Время наступления новой волны существенно зависит от доли штамма дельта в Украине, которая пока неизвестна. При недостаточном контроле международной миграции и низких темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени", – пишут эксперты.

В НАН предупреждают, что новая волна может оказаться сильнее предыдущих, особенно в вопросе нагрузки на больницы.

В это же время, по данным Институт молекулярной биологии и генетики НАН Украины, в стране уже зафиксированы первые случаи индийского варианта коронавируса.

"В двух образцах наши ученые обнаружили мутации (в частности, L452R, T478K), которые относятся к индийскому (дельта) штамму. Пациенты, у которых были взяты эти образцы на исследование, вернулись из Российской Федерации. Сейчас они находятся в изоляции в инфекционной больнице Киева", – говорится в сообщении.

Доктор математических наук, член-корреспондент Национальной академии наук, возглавляющий группу ученых при НАН Игорь Бровченко говорит, что для Украины есть еще в запасе месяц или два до прихода новой волны коронавируса.

"В Украине (сейчас, – ред.) немного другая история, похожая больше на Польшу и Румынию, где была осенняя волна с пиком в начале декабря, и весенняя волна — пик в марте-апреле. Но потом история Украины и Польши, скорее всего, будут отличаться. Потому что в Евросоюзе уже в среднем 27% людей получили вторую дозу, тогда как в Украине таких около 1%. То есть уровень вакцинации у нас в 20 раз хуже. Ожидать, что у нас будет одинаковая ситуация, не стоит", – отмечает эксперт в интервью для Лига.