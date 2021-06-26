Чемпіон серед мутацій. Чим страшний дельта-штам коронавірусу і чого чекати Україні

У ВООЗ визнали, що новий варіант мутації коронавірусу вдвічі заразніший, ніж інші його види. Штам відрізняється нестандартними симптомами і важким перебігом хвороби.

Головна наукова співробітниця ВООЗ Сумья Свамінатан заявляє, що індійський варіант коронавірусу — штам дельта удвічі заразніший за вихідний штам, виявлений у китайському місті Ухань. За словами фахівця, якщо врахувати швидкість поширення нового штаму, він може почати домінувати у світі.

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"Хороші новини в тому, що більшість вакцин, які сьогодні використовуються у світі, здаються ефективними щонайменше в запобіганні тяжкого перебігу захворювання", — заявила Свамінатан у Twitter.

Найраніший випадок коронавірусу, викликаний дельта-варіантом (B.1.617.2) був уперше виявлений в індійському штаті Махараштра ще в жовтні 2020 року і з тих пір встиг поширитися по всьому світу. Ще в травні ВООЗ внесла його до списку штамів, що викликають побоювання. Наразі в цей список входять чотири штами: альфа (B.1.1.7), бета (B.1.351), гамма (P.1) і дельта.

Варіант дельта містить кілька мутацій. Учені поки не можуть визначити точних функцій цих мутацій, але передбачається, що вони допомагають вірусу ефективніше зв'язуватися з клітинами людини, а також уникнути деяких імунних реакцій.

За даними ВООЗ, дельта-варіант широко поширений і на сьогодні виявлений у понад 80 країнах.

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Індійський штам заразніший і важче переноситься

Дельта-штам (B.1.617.2) вважається найбільш трансмісивним, легше поширюється, ніж вихідний штам Альфа. Представники громадської охорони здоров'я в США і Великобританії припускають, що індійський штам дельта може бути на 50% заразнішим, ніж Альфа, хоча точні оцінки поки різняться.

Інші дані свідчать про те, що штам з Індії може частково вислизати від антитіл, що виробляються організмом після хвороби або вакцинації. Штам також може зробити деякі види лікування моноклональними антитілами менш ефективними, зазначають у Центрах з контролю і профілактики захворювань США.

На додачу дельта може викликати важчий перебіг хвороби. Наприклад, недавнє дослідження в Шотландії, опубліковане в Lancet, показало, що ймовірність госпіталізації людей, інфікованих дельта, була приблизно у два рази вище, ніж у людей з Альфа.

Дослідження Служби громадської охорони здоров'я Англії (PHE) показало, що дельта-варіант пов'язаний з підвищенням ймовірності передачі інфекції в домогосподарствах на 64% порівняно з альфа-варіантом.

"Що ми помітили на ранньому етапі в Індії, то це те, що дельта-варіант випереджав своїх конкурентів і ріс швидше, ніж так званий альфа-варіант. І це було тривожним дзвінком, тому що ми на той момент уже знали, що альфа-варіант був заразніший, ніж вихідний вірус", — говорить Діпті Гурдасані, клінічний епідеміолог з Лондонського університету королеви Марії.

Також у PHE вважають, що рівень смертності від дельта-варіанту буде вищим, ніж у попередніх штамів.

Симптоми індійського штаму відрізняються

Згідно з даними британського додатку ZOE COVID Symptom Study, симптоми нового штаму відрізняються від початкового вірусу та інших його мутацій. Серед основних симптомів наразі головні болі, болі в горлі, нежить, лихоманка, а також кашель. Але найголовніше, що втрата нюху або смаку вже не входять у топ-10 основних симптомів.

"Для молодого населення це більше схоже на застуду", — говорить учений і співзасновник додатку Тім Спектор.

Така ситуація може призвести до того, що люди будуть приймати вірус за легку застуду і не дотримуватимуться карантинних правил. За словами Спектора, людям з цими симптомами варто залишатися вдома і проходити обстеження.

Вакцини проти дельта-варіанту коронавірусу

Попереднє дослідження PHE показує, що вакцина Pfizer-BioNTech була на 94% ефективна проти госпіталізації після першої дози, і на 96% проти госпіталізації після двох доз. Ефективність вакцини AstraZeneca становить 71% після однієї дози і 92% після двох.

Ефективність Pfizer-BioNTech від симптомів хвороби становить 36% після прийому однієї дози і 88% після двох доз. Для AstraZeneca ці показники були на рівні 30% і 67%.

Поки не було науково доведено, чи є дельта-варіант основною причиною важкої ситуації з COVID-19 в Індії. Наразі Індія — одна з найбільш постраждалих країн від пандемії. За даними Університету Джона Хопкінса, наразі в Індії зафіксовано 30,1 млн випадків захворювання, і система охорони здоров'я країни перевантажена.

Клінічний епідеміолог Гурдасані каже, що крім поширення нової мутації, кілька факторів могли відіграти свою роль в Індії.

"Я думаю, що це була комбінація дуже запізнілих дій з боку уряду щодо впровадження основних запобіжних заходів і надмірної впевненості в тому, що колективний імунітет уже був досягнутий", — говорить експерт.

Але з поширенням варіанту дельта також різко погіршилася і ситуація у Великобританії. На початку травня 7-денний рівень захворюваності на всі штами COVID-19 був нижче 20 випадків, але з тих пір рівень захворюваності зріс до понад 70 випадків зараження на 100 тис. осіб протягом тижня.

[ + – ] Показники зараження дельта-штамом у світі Фото: DW

Ще гірше складається ситуація в Росії, де дельта-варіант набув широкого поширення. Добовий приріст хворих 24 червня виявився максимальним з 24 січня. За добу в Росії зафіксували 20 182 випадки. Зростання кількість хворих фіксується вже третій день поспіль: у середу було 17 549 випадків, у вівторок — 16 715, у понеділок — 17 378.

[ + – ] Показники зараження дельта-штамом у Європі Фото: DW

Такі показники приблизно на 10 тис. заражень більші, ніж на початку червня, коли зростання захворюваності пішло різко вгору.

Станом на четвер, 24 червня, за добу в РФ померли 568 пацієнтів з коронавірусом. Це також максимальне значення з кінця січня. Найгірша ситуація зі смертністю спостерігається в Москві (99) і Петербурзі (92), у столиці РФ показники смертності б'ють рекорди третій день поспіль.

[ + – ] Найгірша ситуація зі смертністю спостерігається в Москві і Петербурзі

Російська влада пов'язує стрімке зростання захворюваності з дельта-варіантом або "індійським штамом", оцінюючи його частку в загальній захворюваності в 90%.

Коли індійський штам добереться до України

НАН України спрогнозувала ймовірність поширення в Україні коронавірусу типу дельта. На думку українських вчених, індійський штам COVID-19 уже скоро добереться до країни.

"Стурбованість пов'язана перш за все з тим, що цей штам широко поширився в Росії, і частка, яка на нього припадає, за наявною (не дуже великою) вибіркою, згідно з даними бази секвенування GISAID, оцінюється в чверть від усієї захворюваності в РФ (див. рис.1)", — йдеться в заяві НАН України.

[ + – ] Поширення штамів SARS-CoV-2 в РФ Фото: НАН Украины

Саме на фоні цього в Росії спостерігається стрімке зростання захворюваності, сконцентроване у двох найбільших мегаполісах країни — Москві та Санкт-Петербурзі. У цей же час, захворюваність у Європі зараз близька до рівня, який фіксується в Україні (рис.3), а зростання спостерігається в трьох країнах Європи — у РФ, Великобританії та Португалії.

"Штам Delta більш поширений у країнах Європи з найвищими темпами зростання захворюваності: Росії, Португалії та Великобританії (рис.1,7 і 8)", — зазначають українські експерти.

Також вони окремо вказують на те, що швидке зростання захворюваності у Великобританії спостерігається, не зважаючи на 60% вакцинованих від усього населення. Зростання смертності в країні не спостерігається, оскільки штам поширюється переважно серед молодого, ще нещепленого населення.

"На нашу думку, варто розглянути доцільність встановлення додаткового контролю й обмеження щодо міграції між Україною та країнами, у яких зростає частка штаму дельта, для відтермінування його поширення на території України", — йдеться в повідомленні.

Також у НАН підкреслюють, що якщо враховувати обсяги міграції з РФ, можна очікувати, що нова хвиля поширення COVID-19 почнеться зі Сходу України.

"Час настання нової хвилі істотно залежить від частки штаму дельта в Україні, яка поки невідома. При недостатньому контролі міжнародної міграції і низьких темпах вакцинації нова хвиля може початися раніше, ніж восени", — пишуть експерти.

У НАН попереджають, що нова хвиля може виявитися сильнішою за попередні, особливо в питанні навантаження на лікарні.

У цей же час, за даними Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, у країні вже зафіксовано перші випадки індійського варіанту коронавірусу.

"У двох зразках наші вчені виявили мутації (зокрема, L452R, T478K), які відносяться до індійського (дельта) штаму. Пацієнти, у яких були взяті ці зразки на дослідження, повернулися з Російської Федерації. Наразі вони в ізоляції в інфекційній лікарні Києва", — йдеться в повідомленні.

Доктор математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук, який очолює групу вчених при НАН, Ігор Бровченко каже, що для України є ще в запасі місяць або два до приходу нової хвилі коронавірусу.

"В Україні (наразі, — ред.) трохи інша історія, схожа більше на Польщу і Румунію, де була осіння хвиля з піком на початку грудня, і весняна хвиля — пік у березні-квітні. Але потім історії України і Польщі, швидше за все, будуть відрізнятися. Тому що в Євросоюзі вже в середньому 27% людей отримали другу дозу, тоді як в Україні таких близько 1%. Тобто рівень вакцинації в нас у 20 разів гірше. Очікувати, що в нас буде однакова ситуація, не варто", — зазначає експерт в інтерв'ю для Ліга.