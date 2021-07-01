AstraZeneca, Pfizer и другие. Какими вакцинами от COVID-19 прививают украинцев

По данным СНБО, в Украине привито от коронавируса уже более 1,7 млн человек, преимущественно вакциной AstraZeneca. Украинцы же, как ни одну другую, ждали вакцину Comirnaty от Pfizer/BioNTech, потому что заявленная эффективность препарата выше, чем у других вакцин против COVID-19.

В то же время эксперты считают, что показатели эффективности — лишь прогноз производителей, который еще предстоит доказать.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"В случае с препаратом от Pfizer сработал еще и маркетинг: вакцина хорошо преподносилась, рекламировалась, изначально была недоступна для многих стран, поставлялась только по предварительной брони, что и сделало ее такой желанной, — объясняет Фокусу врач-эпидемиолог Екатерина Сояк. — Pfizer действительно произведена по новой технологии, ранее у нас таких вакцин не было, она считается дорогой в производстве, но по факту все вакцины эффективны и имеют положительные прогнозы. Да, Pfizer может быть эффективнее любой другой, но это доказывается в рамках клинических исследований, а третья стадия испытаний, на людях, еще не пройдена. Лишь после этого этапа можно говорить что-то наверняка".

По словам эпидемиолога, на заявленную эффективность влияет выборка, которая у всех производителей разная. Чтобы определить, насколько хорошо вакцина защищает от вируса, нужно подождать, пока заразится достаточное количество добровольцев из двух групп — вакцинированных и получивших плацебо, а затем необходимо сравнить результаты и изучить течение болезни у представителей обеих групп.

Важно

Колоть Covishield или ждать Pfizer? 12 вопросов о вакцинации в Украине

Согласен с коллегой и врач-иммунолог Борис Донской. По его словам, чтобы проверить, соответствуют ли действительности заявленные производителем показатели эффективности, нужно проводить масштабные клинические исследования, на которые придется потратить много денег и времени. Поэтому пока люди могут лишь довериться надписям на этикетках.

"Производители указывают немного разные показатели эффективности, и вакцины сами по себе разные, но при этом спасают от вируса все одинаково, — уверен Донской. — Сравнивать в таком случае перечень побочных эффектов тоже не имеет смысла. У каждого продукта отмечаются свои побочные действия, не зависящие от производителя. На это влияет много факторов, в частности ответ организма, которому вводят вакцину".

Фокус рассказывает, какими вакцинами прививают украинцев от COVID-19, и вспоминает, насколько тернистым был их путь к украинскому потребителю. Эффективность вакцин указана по данным Всемирной организации здравоохранения.

Вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech — "элитная"

Вакцина разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech при сотрудничестве с американской Pfizer и китайской Fosun Pharma.

Заявленная эффективность: 95%

95% Ревакцинация: через 3–4 недели

через 3–4 недели Количество вакцинированных украинцев: более 420 тыс. (по данным СНБО)

более 420 тыс. (по данным СНБО) Цена одной дозы: $19,5

16 февраля компания Pfizer подала документы на регистрацию вакцины от коронавируса в Украине. Тогда заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что вакцина от Pfizer прибудет в Украину в начале марта. К обещанному сроку вакцину не привезли, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что доставка задерживается из-за "юридических моментов".

Позже заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Мин­здрава Александр Заика пообещал, что первая поставка Pfizer произойдет в апреле. Параллельно с этим прозвучало заявление тогдашнего министра здравоохранения Максима Степанова.

"Преду­смотрено, что поставка всех 10 млн доз вакцин состоится в течение 2021 года. Первые партии, мы думаем, получим в течение нескольких месяцев. Рассчитываем, что в мае уже должны получить первые дозы по контракту", — сказал Степанов.

И все же первая партия вакцины Pfizer-BioNTech из 117 тыс. доз прибыла в Украину 16 апреля в рамках глобальной инициативы COVAX. Планировалось, что вначале препаратом вакцинируют постояльцев домов престарелых, а также сотрудников этих учреждений. Затем наступит очередь работников ГСЧС и Госпогранслужбы Украины. 15 июня очередь дошла до народных депутатов: все желающие политики получили прививки в Верховной Раде.

Вакцина AstraZeneca/Oxford (Covishield) — "скандальная"

Вакцина разработана Оксфордским университетом и англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca.

Заявленная эффективность: 63,09%

63,09% Ревакцинация: через 8–12 недель

через 8–12 недель Количество вакцинированных украинцев: более 840 тыс.

более 840 тыс. Цена одной дозы: $2,15

Вакцинация против COVID-19 в Украине началась 24 февраля с прибытия в страну первых 500 тыс. доз вакцины Covishield — это локальное название вакцины AstraZeneca, которую производят в индийском Институте сыворотки крови. На сегодня AstraZeneca стала самой "скандальной" из всех вакцин против коронавируса. В начале марта из разных стран стали поступать сообщения о смерти нескольких пациентов, получивших первую дозу. Из-за сообщений о побочных эффектах, проявлявшихся в виде развития тромбоэмболии, многие европейские страны приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Однако вскоре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) признали его безопасным и эффективным, поэтому вакцинация продолжилась.

Про­из­во­ди­тели указывают немного разные показатели эффек­тив­­ности, и вакцины сами по себе разные, но при этом спасают от вируса все одинаково врач-иммунолог Борис Донской

И все же скандал негативно сказался на украинской кампании вакцинации. В марте председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что вторая поставка вакцины задерживается по причине информационной атаки на индийскую вакцину. Убедить в безопасности препарата соотечественников попробовал президент Владимир Зеленский, публично сделавший прививку этой вакциной.

В конце марта продукт компании AstraZeneca переименовали в Vaxzevria (Ваксзеврия). Уже через пару недель EMA подтвердила наличие связи между образованием тромбов у некоторых пациентов и вакциной Vaxzevria. Поэтому всем вакцинированным рекомендовали в течение трех недель наблюдаться у врача.

3 июня в Украину поступила очередная партия вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX. Через пару дней президент Зеленский получил вторую дозу препарата, тем самым завершив процесс вакцинации.

Вакцина CoronaVac — доступная

Вакцина разработана китайской компанией Sinovac Biotech.

Заявленная эффективность: 51%

51% Ревакцинация: через 2–4 недели

через 2–4 недели Количество вакцинированных украинцев: ­более 460 тыс.

­более 460 тыс. Цена одной дозы: $18,5

Украина закупила 2 млн доз CoronaVac и зарегистрировала вакцину 9 марта 2021 года. Первую партию должна была доставить украинская фармацевтическая компания "Лекхим" до 7 марта, но поставщик не выполнил условия контракта, тогда Минздрав пригрозил ему штрафом 0,1% от стоимости груза за каждый день просрочки. В свою очередь "Лекхим" пообещал доставить китайскую вакцину 25 марта. В итоге первая партия CoronaVac из 200 тыс. доз прибыла в Украину 10 апреля, а "Лекхим" оштрафовали. Через три дня Минздрав сообщил, что в стране начата вакцинация препаратом CoronaVac.

Важно

Иммунное неравенство. Почему после вакцинации в обществе может начаться дискриминация нового типа

1 июня ВОЗ одобрила использование вакцины CoronaVac, к этому моменту в Украину уже поставили 1,7 млн доз. Одобрение вакцины для применения означает, что теперь этот препарат могут поставлять в рамках международной инициативы COVAX.