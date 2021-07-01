AstraZeneca, Pfizer та інші. Якими вакцинами від COVID-19 прищеплюють українців

За даними РНБО, в Україні щеплено від коронавірусу вже понад 1,7 млн осіб, переважно вакциною AstraZeneca. Українці ж, як ніяку іншу, чекали на вакцину Comirnaty від Pfizer/BioNTech, тому що заявлена ефективність препарату вища, ніж в інших вакцин проти COVID-19.

У той же час експерти вважають, що показники ефективності — лише прогноз виробників, який ще треба довести.

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"У випадку з препаратом від Pfizer спрацював ще й маркетинг: вакцина добре підносилася, рекламувалася, спочатку була недоступна для багатьох країн, поставлялася тільки за попередньою бронню, що і зробило її такою бажаною, — пояснює Фокусу лікар-епідеміолог Катерина Сояк. — Pfizer дійсно виготовлена за новою технологією, раніше в нас таких вакцин не було, вона вважається дорогою у виробництві, але по факту всі вакцини ефективні і мають позитивні прогнози. Так, Pfizer може бути ефективнішою за будь-яку іншу, але це доводиться в рамках клінічних досліджень, а третя стадія випробувань, на людях, ще не пройдена. Лише після цього етапу можна говорити щось точно".

За словами епідеміолога, на заявлену ефективність впливає вибірка, яка у всіх виробників різна. Щоб визначити, наскільки добре вакцина захищає від вірусу, потрібно почекати, поки заразиться достатня кількість добровольців з двох груп — вакцинованих і тих, хто отримав плацебо, а потім необхідно порівняти результати і вивчити перебіг хвороби в представників обох груп.

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Згоден з колегою і лікар-імунолог Борис Донський. За його словами, щоб перевірити, чи відповідають дійсності заявлені виробником показники ефективності, потрібно проводити масштабні клінічні дослідження, на які доведеться витратити багато грошей і часу. Тому поки люди можуть лише довіритися написам на етикетках.

"Виробники вказують трохи різні показники ефективності, і вакцини самі по собі різні, але при цьому рятують від вірусу всі однаково, — упевнений Донський. — Порівнювати в такому випадку перелік побічних ефектів теж не має сенсу. У кожного продукту є свої побічні дії, які не залежать від виробника. На це впливає багато чинників, зокрема відповідь організму, якому вводять вакцину".

Фокус розповідає, якими вакцинами щеплюють українців від COVID-19, і згадує, наскільки тернистим був їхній шлях до українського споживача. Ефективність вакцин вказана за даними Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech — "елітна"

Вакцина розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech у співпраці з американською Pfizer і китайською Fosun Pharma.

Заявлена ефективність: 95%

95% Ревакцинація: через 3-4 тижні

через 3-4 тижні Кількість вакцинованих українців: понад 420 тис. (за даними РНБО)

понад 420 тис. (за даними РНБО) Ціна однієї дози: $ 19,5

16 лютого компанія Pfizer подала документи на реєстрацію вакцини від коронавірусу в Україні. Тоді заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що вакцина від Pfizer прибуде в Україну на початку березня. До обіцяного терміну вакцину не привезли, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що доставка затримується через "юридичні моменти".

Пізніше завідувач відділом стратегії імунізації Центру громадського здоровʼя МОЗ Олександр Заїка пообіцяв, що перше постачання Pfizer відбудеться у квітні. Паралельно з цим пролунала заява тодішнього міністра охорони здоровʼя Максима Степанова.

"Передбачено, що постачання всіх 10 млн доз вакцин відбудеться протягом 2021 року. Перші партії, ми думаємо, отримаємо протягом декількох місяців. Розраховуємо, що в травні вже повинні отримати перші дози за контрактом", — сказав Степанов.

І все ж перша партія вакцини Pfizer-BioNTech з 117 тис. доз прибула в Україну 16 квітня в рамках глобальної ініціативи COVAX. Планувалося, що спочатку препаратом вакцинують постояльців будинків для літніх людей, а також співробітників цих установ. Потім настане черга працівників ДСНС і Держприкордонслужби України. 15 червня черга дійшла до народних депутатів: усі охочі політики отримали щеплення у Верховній Раді.

Вакцина AstraZeneca/Oxford (Covishield) — "скандальна"

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та англо-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca.

Заявлена ефективність: 63,09%

63,09% Ревакцинація: через 8-12 тижнів

через 8-12 тижнів Кількість вакцинованих українців: понад 840 тис.

понад 840 тис. Ціна однієї дози: $ 2,15

Вакцинація проти COVID-19 в Україні почалася 24 лютого з прибуття в країну перших 500 тис. доз вакцини Covishield — це локальна назва вакцини AstraZeneca, яку виробляють в індійському Інституті сироватки крові. На сьогодні AstraZeneca стала "скандальною" з усіх вакцин проти коронавірусу. На початку березня з різних країн стали надходити повідомлення про смерть кількох пацієнтів, які отримали першу дозу. Через повідомлення про побічні ефекти, які проявлялися у вигляді розвитку тромбоемболії, багато європейських країн призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca. Однак, незабаром Всесвітня організація охорони здоровʼя (ВООЗ) і Європейське агентство лікарських засобів (EMA) визнали його безпечним і ефективним, тому вакцинація продовжилася.

Виробники вказують трохи різні показники ефективності, і вакцини самі по собі різні, але при цьому рятують від вірусу всі однаково лікар-імунолог Борис Донський

І все ж скандал негативно позначився на українській кампанії вакцинації. У березні голова Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький повідомив, що друге постачання вакцини затримується через інформаційну атаку на індійську вакцину. Переконати в безпеці препарату співвітчизників спробував президент Володимир Зеленський, публічно зробивши щеплення цією вакциною.

У кінці березня продукт компанії AstraZeneca перейменували на Vaxzevria (Ваксзеврія). Уже через кілька тижнів EMA підтвердила наявність звʼязку між утворенням тромбів у деяких пацієнтів і вакциною Vaxzevria. Тому всім вакцинованим рекомендували протягом трьох тижнів спостерігатися в лікаря.

3 червня в Україну надійшла чергова партія вакцини AstraZeneca в рамках глобальної ініціативи COVAX. Через кілька днів президент Зеленський отримав другу дозу препарату, тим самим завершивши процес вакцинації.

Вакцина CoronaVac — доступна

Вакцина розроблена китайською компанією Sinovac Biotech.

Заявлена ефективність: 51%

51% Ревакцинація: через 2-4 тижні

через 2-4 тижні Кількість вакцинованих українців: понад 460 тис.

понад 460 тис. Ціна однієї дози: $ 18,5

Україна закупила 2 млн доз CoronaVac і зареєструвала вакцину 9 березня 2021 року. Першу партію повинна була доставити українська фармацевтична компанія "Лекхім" до 7 березня, але постачальник не виконав умови контракту, тоді МОЗ пригрозило йому штрафом 0,1% від вартості вантажу за кожен день протермінування. У свою чергу "Лекхім" пообіцяв доставити китайську вакцину 25 березня. У підсумку перша партія CoronaVac з 200 тис. доз прибула в Україну 10 квітня, а "Лекхім" оштрафували. Через три дні Міністерство охорони здоровʼя повідомило, що в країні розпочато вакцинацію препаратом CoronaVac.

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1 червня ВООЗ схвалила використання вакцини CoronaVac, до цього моменту в Україну вже поставили 1,7 млн доз. Схвалення вакцини для застосування означає, що тепер цей препарат можуть поставляти в рамках міжнародної ініціативи COVAX.