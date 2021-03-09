Колоти Covishield або чекати Pfizer? 12 питань про вакцинацію в Україні

В Україні нарешті стартувала вакцинація від COVID-19. Юрій Жигарев, лікар-інфекціоніст і кандидат медичних наук, розповів Фокусу, чому є ризик, що вакцину не витратять, і пояснив, що відбувається з імунною відповіддю, якщо не зробити друге щеплення.

Вакцинація в Україні: чи не занадто повільно?

В Україну прибула перша партія вакцини від COVID-19 — півмільйона доз CoviShield, індійського аналога британського препарату Oxford/AstraZeneca. Довгоочікувана кампанія з вакцинації від коронавірусу стартувала 24 лютого, але темпи її гнітючі. Першого дня щеплення зробили 159 осіб, другого — 1 179, третього — 1 713. З цього приводу вже жартують, що люди даремно турбувалися про кількість закуплених доз, з такою швидкістю вакцинації цього запасу вистачить на довгі роки.

Віктор Ляшко, головний санітарний лікар країни, з оцінкою не згодний. Він не вважає темпи "слабкими" і пояснює, що це "каскадний" метод. Денис Шмигаль, премʼєр-міністр України, зі свого боку пообіцяв, що до кінця поточного року вакцину отримають всі охочі.

Власне до вакцини теж є питання. Група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявила, що схвалення CoviShield було занадто поспішним, оскільки виробник не завершив проміжне дослідження в Індії. Влада Німеччини та низки інших європейських країн взагалі не рекомендували людям старше 65 років робити щеплення AstraZeneca.

Усі вакцини розроблялися в дуже стислі терміни. Чи дійсно вони ефективні?

— Існують попередні результати досліджень в різних групах, десь випробування проводилося для 700 осіб, десь — для 3 тис. Тому є дані, що Pfizer дає 95% ефективності, індійська вакцина [CoviShield] — від 75% до 90%. Але реально сказати, як довго вони працюють, можна буде лише через рік. До цього моменту частина населення планети буде вакцинована, частина — ні. Ми зможемо зібрати інформацію, проаналізувати статистику й сказати, наприклад: так, щеплені хворіють у пʼять разів менше. А зараз єдино чесну відповідь на ваше запитання — не знаю.

"Pfizer в Україну потрапить тільки в рамках глобальної ініціативи Covax. Це означає, що багаті держави зливатимуть нам залишки своїх вакцин"

Ви будь-якого експерта можете так перевіряти. Якщо він розповідає, що вакцини ефективні на 100% або, навпаки, що вони взагалі не працюють, то це означає, що він або не в темі, або обманює. В інструкції того ж CoviShield, який зараз найбільш актуальний для нас, виробник чітко пише, що не знає, скільки триває захист. Три місяці, шість, дванадцять — ніхто вам цього поки не скаже.

Нові штами і колективний імунітет

У світі постійно зʼявляються нові штами коронавірусу. Наявні вакцини від них захищають?

— Учені погоджуються, що проти більшості штамів ефективність не втрачається. Можуть бути коливання: не 80% захисту, а 70%, припустимо, але в цілому поки що не зафіксовані такі штами, проти яких вакцини були б неефективні. Теоретично вони можуть зʼявитися в майбутньому, але це гіпотези.

Вірусологиня Алла Мироненко вважає, що в Україні перехворіла вже майже половина населення. Ви згодні з такою оцінкою ситуації? І якщо так, то чи є ймовірність того, що у нас виникне природний колективний імунітет і потреба у вакцині зникне?

— Я не згодний із формулюванням. Не можна говорити "перехворіли", тому що хвороба — це симптоми. Якщо ви хоча б два рази кашлянули, то це вже мінімальний симптом. Але дуже багато людей просто інфікуються — вірус потрапив в організм, виробилася імунна відповідь, при цьому ніяких скарг не було. Це важливий нюанс. Цілком ймовірно, що в країні більшість дійсно були інфіковані, 50-60% населення. Через якийсь час буде 80% або навіть більше. І це абсолютно нормальний процес.

А тепер з приводу колективного імунітету: вчені не можуть дійти єдиної думки, чи зможе він нас захищати. Візьмемо як приклад грип. Практично кожна людина хоч раз у житті ним перехворіла, але це абсолютно не заважає грипу приходити щорічно. Як буде із цим вірусом, незрозуміло. Навіть якщо в більшості людей будуть антитіла, чи захистить це нас від епідемії? Ніхто точно не знає.

Багато людей не хочуть вакцинуватися. Деякі вважають, що краще перехворіти і виробити антитіла самостійно. Як ви до цього ставитеся?

— Давайте візьмемо конкретну ситуацію. Наприклад, людина з групи ризику 78 років із цукровим діабетом і гіпертонією, яка ще не хворіла. Це означає, що в будь-який момент вона може заразитися, і якщо це станеться, то ймовірність тяжкого перебігу хвороби дуже висока. Є для неї сенс вакцинуватися? Однозначно — так. А ось інша ситуація: молода людина, 25 років, здорова, без хронічних хвороб, яка знає, що у неї вже є антитіла. Для неї вакцинація обовʼязкова? Що вона їй дасть зараз? Взагалі, нічого. Можливо, через якийсь час антитіла зникнуть, і тоді можна подумати про щеплення. Але вона в будь-якому разі не буде в групі ризику.

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Мене часто запитують, чи буду я сам вакцинуватися, і я відповідаю, що краще віддам вакцину матері, тому що для неї це актуальніше. Є сенс підходити до цього дуже диференційовано. Деякі вважають, що треба вакцинувати всіх, але давайте спочатку завеземо в Україну 50 млн доз, щоб вистачило на всіх, і ось тоді — будь ласка. Поки ж ми просто створюємо ажіотаж, унаслідок починають відбуватися нехороші речі, як із підпільним препаратом Pfizer [на початку січня ЗМІ повідомили про нелегальне ввезення в Україну партії цієї вакцини для VIP-клієнтів — Ред.].

Ви згодні з планом вакцинації МОЗ?

— Можна подискутувати з приводу військовослужбовців [на сайті Міністерства оборони України повідомлялося, що вакцинація в Збройних силах повинна була стартувати наприкінці лютого, проте терміни зрушилися — Ред.], але в тому, що спочатку треба захистити групи ризику, логіка безумовно є. І Всесвітня організація охорони здоровʼя підтримує таку черговість.

"Піддослідні кролики": чи можна довіряти вакцинам CoviShield та AstraZeneca

Влади низки європейських країн, зоркрема Франція і Німеччина, не рекомендують людям старше 65 років вакцинуватися препаратом AstraZeneca. У нас ним планують щепити літніх людей практично в першу чергу. Які ризики з цим повʼязані?

— Для цієї категорії провели недостатньо клінічних досліджень. Але поки не можна говорити про те, що для них ця вакцина небезпечна. Таких даних немає.

Група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявила, що випробування CoviShield завершили занадто швидко. Чи є в такому разі підстави довіряти цій вакцині?

— Ніхто не знає, чи будуть у вакцинованих через пʼять років виростати роги і відпадати копита, — препарати нові. Але на сьогодні нічого особливо страшного не відбувається. Тому для літніх людей з купою хронічних проблем можливі ризики під час вакцинації набагато менші, ніж ймовірність заразитися і потім думати, а чи дадуть тобі кисень у лікарні.

"Тепер з приводу колективного імунітету. Навіть якщо в більшості людей будуть антитіла, чи захистить це нас від епідемії? Ніхто напевно не знає"

Взагалі, тут можна в цілому говорити про довіру до влади. Ось у США існує VAERS [Vaccine Adverse Event Reporting System — система повідомлень про побічні ефекти вакцини — Ред.], куди будь-яка людина може заявити про ускладнення. Є так званий вакцинний суд, який вже виплатив понад $3 млрд за позовами людей, які постраждали від вакцинації. Зараз у них працює спеціальний додаток для тих, хто вакцинувався від коронавірусу, — якщо щось не так, надсилаєш туди інформацію. Завдяки цьому люди відчувають себе захищеними. Їм абсолютно байдуже, яку вакцину вони отримають — Pfizer або CoviShield, адже вони знають, що держава їх захистить і в разі чого вони отримають компенсацію.

А хто в нас відповідатиме, якщо щось піде не так? Люди боятимуться, поки пан Степанов [міністр охорони здоровʼя. — Ред.] вийде і не скаже: "Я несу персональну відповідальність за цю вакцину, за її якість. Я обіцяю, що кожен випадок побічних ефектів буде розслідуваний, а в разі нанесення шкоди здоровʼю людей обовʼязково отримає компенсацію і необхідне лікування". Уся кампанія з вакцинації в Україні може бути провалена лише тому, що немає ось цієї нормальної комунікації між владою і населенням.

Особливості китайської вакцини Sinovac

В Україну також планують завезти вакцину китайської компанії Sinovac, ефективність якої нижча, ніж у Pfizer або AstraZeneca, — майже 50%. Чи є сенс відмовитися від неї і почекати більш якісний препарат?

— Хочу нагадати, як зʼявилися векторні препарати [AstraZeneca є векторної вакциною — Ред.], що використовуються для лікування онкологічних захворювань. Учені брали вірус, генетично його змінювали, і він вбивав ракові клітини, але при цьому могли зʼявлятися різні побічні ефекти. Кожну людину попереджали, що він, по суті, піддослідний кролик. У тебе є ось такий шанс, який ти можеш використовувати, але це може тебе вбити, обирай. І ось наразі всі люди, по суті, беруть участь в таких загальносвітових клінічних дослідженнях.

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Якщо чесно, у мене немає однозначної відповіді на питання, що краще — вакцинуватися зараз або чекати рік, поки цю вакцину протестують на собі жителі іншої країни. Адже якщо чекати, то за цей час помре якась кількість людей, яких можна захистити. Є й інший момент: Pfizer в Україну потрапить тільки в рамках глобальної ініціативи Covax. Це означає, що багаті країни зливатимуть нам залишки своїх вакцин. Але чи використовують вони до кінця свої запаси чи ні, чи отримаємо ми 100 тис. або мільйон доз — на ці питання відповідей немає. Тож це рішення залишається за вами: чекати Pfizer до червня-серпня або вакцинуватися зараз тим, що є.

Можна зараз вакцинуватися CoviShield, а потім іншим препаратом?

— Ні. У кожній інструкції одне з протипоказань — вакцинація іншим препаратом. Це просто не досліджувалося. Ніхто не може сказати, які наслідки можуть бути через це.

Побічні ефекти вакцин: міалгія та "ковідна рука"

Яких побічних ефектів очікувати від вакцини?

— Якщо брати CoviShield, то там нічого страшного немає. Стандартний набір: міалгія [біль у мʼязах], температура, грипоподібний стан. Найсерйозніше — це нейрозапалювальне захворювання, енцефаломієліт, наприклад. Але розробники вказують, що прямий звʼязок із вакцинацією при цьому не доведений. Цікавий побічний ефект виникає від Moderna — "ковідна рука". Через тиждень після щеплення на руці виникає пляма, схожа на висип під час хвороби Лайма, ніхто не може пояснити, що це таке. Але начебто це безпечно й з часом все проходить.

"В інструкції Covishield, який зараз найбільш актуальний для нас, виробник чітко пише, що не знає, скільки триває захист"

Від абсолютно будь-якої вакцини може виникнути анафілактичний шок. Але це може статися і від таблетки аспірину або будь-якого іншого препарату — така патологічна реакція організму на якийсь антиген. Тому ми постійно говоримо, що під час вакцинації повинні бути мобільні бригади — обовʼязково два лікарі, протишокове укладання в наявності. Нехай це буде один такий випадок на мільйон, але цій одній людині теж потрібно буде вчасно надати кваліфіковану допомогу.

Є ще технічні нюанси, за якими потрібно стежити. Україна чомусь закупила 10-дозові флакони, хоча існують 1-2-5-дозові. 10-дозовий флакон за рекомендацією ВООЗ має бути використаний протягом шести годин. Це означає, що якщо медсестра о 9:00 його відкрила і зробила першу інʼєкцію, то о 15:00 вона повинна його викинути, навіть якщо використовувала всього одну дозу з флакона. Незрозуміло, хто це контролюватиме. Повинні бути спеціальні бланки з усією необхідною інформацією — коли флакон відкрили, коли його утилізували, дата, підпис. Може, роги через використання такого препарату й не виростуть, але вакцина виявиться повністю неефективною, а ми потім будемо говорити, що вона не працює. І, швидше за все, літри цих препаратів просто виллють, тому що будуть не в змозі прищепити необхідну кількість людей за відведений час.

Що відбувається з імунною відповіддю, якщо людина не вакцинувалася вдруге?

— Нічого страшного не відбувається, просто ефективність менша: не 90%, наприклад, а 60. Вважається, що другу дозу бажано ввести в термін від 4 до 12 тижнів після першого щеплення. Чим довший цей термін, тим більша ефективність. Подивимося, як це відбуватиметься у нас.

Україна не планує закуповувати російську вакцину. Це повʼязано лише з політичними мотивами? Що ви думаєте про "Супутник V"?

— Тут виключно політичні мотиви, і це природно. Давайте так: якщо б у нас не було альтернативи — ось існує "Супутник" і більше нічого немає, тоді інша справа. Але оскільки альтернатива є, ми можемо закуповувати той же CoviShield, це питання в принципі знімається.

Якщо говорити про препарат загалом, то питання до нього були спочатку, і вони залишаються. Ось ніби все нормально, він нібито працює, але щось вони там все одно накрутили, як мені здається. Однак наразі вже мільйони людей отримали цей "Супутник". Якби він був небезпечний, ми б про це вже знали. А з приводу його ефективності, то, як і з усіма іншими вакцинами, до цього питання треба повернутися через рік.