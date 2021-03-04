Вакцина позачергово. Як лідери думок стали важливішими за пенсіонерів

Україна закупила 10-дозові флакони вакцини CoviShield і використовувати їх за один раз не завжди виходить. Фокус з'ясував, хто відповідає за розподіл залишків препарату і що з ними відбувається.

Невдалий вибір

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoviShield, а вже наступного дня в країні почалася довгоочікувана кампанія з вакцинації. Майже відразу виявилися перші проблеми. Як розповів в інтерв'ю журналу Фокус лікар-інфекціоніст Юрій Жигарьов, МОЗ закупило 10-дозові флакони індійського препарату. За рекомендацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, відкритий флакон повинен використовуватися протягом шести годин.

"Це означає, що якщо медсестра о 9:00 відкрила флакон і зробила першу ін'єкцію, о 15:00 вона повинна його викинути, навіть якщо використовувала лише одну дозу", — пояснює експерт. При цьому незрозуміло, хто це повинен контролювати, тому є ризики, що на місцях використовуватимуть навіть прострочену вакцину. Незважаючи на те, що прямої небезпеки для здоров'я це не несе, такий препарат стає просто неефективним.

"А потім ми будемо говорити, що це вакцина не працює", — міркує лікар.

Крім того, як вважає Жигарьов, великі обсяги вакцини доведеться просто утилізувати. Наприклад, в сільських фельдшерсько-акушерських пунктах немає такої кількості медпрацівників, щоб використовувати весь флакон, але ж саме медиків вакцинують у першу чергу.

Якщо медсестра о 9:00 відкрила флакон і зробила першу ін'єкцію, о 15:00 вона повинна його викинути, навіть якщо використовувала лише одну дозу

Аналогічні побоювання висловила в соцмережах і Ольга Кобевко, лікар-інфекціоніст з Чернівецької обласної лікарні. За її словами, в перший день кампанії на Буковині вакцинували 54 людини, а шість доз утилізували. Такого марнотратства, впевнена вона, можна було уникнути, вакцинувавши залишками препарату керівництво регіону або просто будь-яких охочих.

Залишки для пропаганди

Через кілька днів Міністерство охорони здоров'я відреагувало на критику фахівців, випустивши відповідний наказ про використання залишків вакцини. У документі сказано, що у таких випадках робити щеплення можна публічним та громадським діячам — з метою популяризації вакцинації та на підтримку комунікаційної кампанії. Однак механізм відбору таких активістів у наказі не зазначили.

У прес-службі Міністерства охорони здоров'я опубліковану інформацію коментують вкрай обережно. Тут уточнюють, що ті, хто, наприклад, записався в чергу в додатку "Дія", залишками вакцини зараз скористатися не можуть, а вибір на користь публічних діячів зроблений лише тому, що вони можуть максимально широко популяризувати вакцинацію.

Рішення про те, кого вакцинувати у випадку, якщо флакон виявився не до кінця використаним, приймається безпосередньо на місці

За словами Оксани Фартак, прес-секретаря головного санітарного лікаря України, ніякої спеціальної черги з громадських та культурних діячів для вакцинації залишками препарату не існує. У кожному регіоні діють свої координатори кампанії, які й займаються цими питаннями. Рішення про те, кого вакцинувати у випадку, якщо флакон виявився не до кінця використаним, приймається безпосередньо на місці. Залишки можуть використовувати для щеплень соціальним працівникам, лідерам думок, вчителям, громадським працівникам. Ніякого уніфікованого алгоритму для цього не існує. При цьому в соцмережах жорстко критикують такий непрозорий підхід з розподілу вакцини. У прес-службі поки не можуть повідомити, скільки вакцини вже утилізували за час, який минув з початку кампанії.