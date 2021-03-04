Вакцина вне очереди. Как лидеры мнений оказались важнее пенсионеров

Украина закупила 10-дозовые флаконы вакцины CoviShield и использовать их за один раз не всегда получается. Фокус выяснил, кто отвечает за распределение остатков препарата и что с ними происходит.

Неудачный выбор

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины против коронавируса CoviShield, а уже на следующий день в стране началась долгожданная кампания по вакцинации. Почти сразу же обнаружились первые проблемы. Как рассказал в интервью журналу Фокус врач-инфекционист Юрий Жигарев, Минздрав закупил 10-дозовые флаконы индийского препарата. По рекомендации Всемирной организации здравоохранения, открытый флакон должен использоваться в течение шести часов.

"Это значит, что если медсестра в 9:00 открыла флакон и сделала первую инъекцию, в 15:00 она должна его выбросить, даже если использовала лишь одну дозу", — объясняет эксперт. При этом непонятно, кто это должен контролировать, поэтому есть риски, что на местах будут использовать даже просроченную вакцину. Несмотря на то, что прямой опасности для здоровья это не несет, такой препарат становится просто неэффективным.

"А потом мы будем говорить, что это вакцина не работает", — рассуждает врач.

Кроме того, как считает Жигарев, большие объемы вакцины придется просто утилизировать. К примеру, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах нет такого количество медработников, чтобы использовать весь флакон, а ведь именно медиков вакцинируют в первую очередь.

Если медсестра в 9:00 открыла флакон и сделала первую инъекцию, в 15:00 она должна его выбросить, даже если использовала лишь одну дозу

Аналогичные опасения высказала в соцсетях и Ольга Кобевко, врач-инфекционист из Черновицкой областной больницы. По ее словам, в первый день кампании на Буковине вакцинировали 54 человека, а шесть доз утилизировали. Такого расточительства, уверена она, можно было избежать, вакцинировав остатками препарата руководство региона или просто любых желающих.

Остатки для пропаганды

Через несколько дней Министерство здравоохранения отреагировало на критику специалистов, выпустив соответствующий приказ об использовании остатков вакцины. В документе сказано, что в таких случаях прививать можно публичных и общественных деятелей – с целью популяризации вакцинации и в поддержку коммуникационной кампании. Однако механизм отбора таких активистов в приказе не указан.

В пресс-службе Минздрава опубликованную информацию комментируют крайне осторожно. Здесь уточняют, что те, кто, к примеру, записался в очередь в приложении "Дія", остатками вакцины сейчас воспользоваться не могут, а выбор в пользу публичных деятелей сделан лишь потому, что они могут максимально широко популяризировать вакцинацию.

Решение о том, кого вакцинировать в случае, если флакон оказался не до конца использованным, принимается непосредственно на месте

По словам Оксаны Фартак, пресс-секретаря главного санитарного врача Украины, никакой специальной очереди из общественных и культурных деятелей для вакцинации остатками препарата не существует. В каждом регионе действуют свои координаторы кампании, которые и занимаются этими вопросами. Решение о том, кого вакцинировать в случае, если флакон оказался не до конца использованным, принимается непосредственно на месте. Остатки могут использовать для прививок социальным работникам, лидерам мнений, учителям, общественникам. Никакого унифицированного алгоритма для этого не существует. При этом в соцсетях жестко критикуют такой непрозрачный подход при распределении вакцины. В пресс-службе пока не могут сообщить, сколько вакцины уже утилизировали за прошедшее с начала кампании время.