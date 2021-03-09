Колоть Covishield или ждать Pfizer? 12 вопросов о вакцинации в Украине

В Украине наконец стартовала вакцинация от COVID-19. Юрий Жигарев, врач-инфекционист и кандидат медицинских наук, рассказал Фокусу, почему есть риск, что вакцину не израсходуют, и объяснил, что происходит с иммунным ответом, если не сделать вторую прививку

Вакцинация в Украине: не слишком ли медленно?

В Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 — полмиллиона доз CoviShield, индийского аналога британского препарата Oxford/AstraZeneca. Долгожданная кампания по вакцинации от коронавируса стартовала 24 февраля, но темпы ее удручающие. В первый день прививку сделали 159 человек, во второй — 1179, в третий — 1713. По этому поводу уже шутят, что люди зря беспокоились о количестве закупленных доз, с такой скоростью вакцинации этого запаса хватит на долгие годы.

Виктор Ляшко, главный санитарный врач страны, с оценкой не согласен. Он не считает темпы "слабенькими" и объясняет, что это "каскадный" метод. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины, в свою очередь пообещал, что до конца текущего года вакцину получат все желающие.

К самой вакцине тоже есть вопросы. Группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявила, что одобрение CoviShield было слишком поспешным, так как производитель не завершил промежуточное исследование в Индии. Власти Германии и ряда других европейских стран вообще не рекомендовали людям старше 65 лет прививаться AstraZeneca.

Все вакцины разрабатывались в очень сжатые сроки. Действительно ли они эффективны?

— Существуют предварительные результаты исследований в разных группах, где-то испытание проводилось для 700 человек, где-то — для 3 тыс. Поэтому есть данные, что Pfizer дает 95% эффективности, индийская вакцина [CoviShield] — от 75% до 90%. Но реально сказать, как долго они работают, можно будет лишь через год. К этому моменту часть населения планеты будет вакцинирована, часть — нет. Мы сможем собрать информацию, проанализировать статистику и сказать, к примеру: да, привитые болеют в пять раз меньше. А сейчас единственно честный ответ на ваш вопрос — не знаю.

"Pfizer в Украину попадет только в рамках глобальной инициативы Covax. Это значит, что богатые государства будут сливать нам остатки своих вакцин"

Вы любого эксперта можете так проверять. Если он рассказывает, что вакцины эффективны на 100% или, наоборот, что они вообще не работают, то это значит, что он либо не в теме, либо обманывает. В инструкции того же CoviShield, который сейчас наиболее актуален для нас, производитель четко пишет, что не знает, сколько длится защита. Три месяца, шесть, двенадцать — никто вам этого пока не скажет.

Новые штаммы и коллективный иммунитет

В мире постоянно появляются новые штаммы коронавируса. Существующие вакцины от них защищают?

— Ученые сходятся во мнении, что против большинства штаммов эффективность не утрачивается. Могут быть колебания: не 80% защиты, а 70%, допустим, но в целом пока не выявлены такие штаммы, против ­которых вакцины были бы неэффективны. Теоретически они могут появиться в будущем, но это гипотезы.

Вирусолог Алла Мироненко считает, что в Украине переболело уже около половины населения. Вы согласны с такой оценкой ситуации? И если да, то есть ли вероятность того, что у нас возникнет естественный коллективный иммунитет и надобность в вакцине отпадет?

— Я не согласен с формулировкой. Нельзя говорить "переболели", потому что болезнь — это симптомы. Если вы хотя бы два раза кашлянули, то это уже минимальный симптом. Но очень многие люди просто инфицируются — вирус попал в организм, выработался иммунный ответ, при этом никаких жалоб не было. Это важный нюанс. Вполне вероятно, что в стране многие действительно были инфицированы, 50–60% населения. Через какое-то время будет 80% или даже больше. И это абсолютно нормальный процесс.

А теперь по поводу коллективного иммунитета: ученые не могут прийти к единому мнению, сможет ли он нас защищать. Возьмем в качестве примера грипп. Практически каждый человек хоть раз в жизни им переболел, но это абсолютно не мешает гриппу приходить ежегодно. Как будет с этим вирусом, непонятно. Даже если у большинства людей будут антитела, защитит ли это нас от эпидемии? Никто толком не знает.

Многие люди не хотят вакцинироваться. Некоторые считают, что лучше переболеть и выработать антитела самому. Как вы к этому относитесь?

— Давайте возьмем конкретную ситуацию. К примеру, человек из группы риска 78 лет с сахарным диабетом и гипертонией, который еще не болел. Это значит, что в любой момент он может заразиться, и если это произойдет, то вероятность тяжелого течения болезни очень высока. Есть для него смысл вакцинироваться? Однозначно — да. А вот другая ситуация: молодой человек, 25 лет, здоровый, без хронических болезней, который знает, что у него уже есть антитела. Для него вакцинация обязательна? Что она ему даст в настоящий момент? В общем, ничего. Возможно, через какое-то время антитела исчезнут, и тогда можно подумать о прививке. Но он в любом случае не будет в группе риска.

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Меня часто спрашивают, буду ли я сам вакцинироваться, и я отвечаю, что лучше отдам вакцину матери, потому что для нее это актуальнее. Есть смысл подходить к этому очень дифференцированно. Некоторые считают, что надо вакцинировать абсолютно всех, но давайте сначала завезем в Украину 50 млн доз, чтобы хватило на всех, и вот тогда — пожалуйста. Пока же мы просто создаем ажиотаж, в результате начинают происходить нехорошие вещи, как с подпольным препаратом Pfizer [в начале января СМИ сообщили о нелегальном ввозе в Украину партии этой вакцины для VIP-клиентов — Ред.].

Вы согласны с планом вакцинации Минздрава?

— Можно подискутировать по поводу военнослужащих [на сайте Министерства обороны Украины сообщалось, что вакцинация в Вооруженных силах должна была стартовать в конце февраля, однако сроки сдвинулись — Ред.], но в том, что сначала надо защитить группы риска, логика определенно есть. И Всемирная организация здравоохранения поддерживает такую очередность.

"Подопытные кролики": можно ли доверять вакцинам CoviShield и AstraZeneca

Власти ряда европейских стран, в том числе Франция и Германия, не рекомендуют людям старше 65 лет вакцинироваться препаратом AstraZeneca. У нас им планируют прививать пожилых людей практически в первую очередь. Какие риски с этим связаны?

— Для этой категории провели недостаточно клинических исследований. Но пока нельзя говорить о том, что для них эта вакцина представляет какую-то опасность. Таких данных нет.

Группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявила, что испытания CoviShield завершили слишком быстро. Есть ли в таком случае основания доверять этой вакцине?

— Никто не знает, будут ли у вакцинированных через пять лет вырастать рога и отпадать копыта, — препараты новые. Но на сегодня ничего особо страшного не происходит. Поэтому для пожилых людей с кучей хронических проблем возможные риски при вакцинации намного меньше, чем вероятность заразиться и потом гадать, а дадут ли тебе кислород в больнице.

"Теперь по поводу коллективного иммунитета. Даже если у большинства людей будут антитела, защитит ли это нас от эпидемии? Никто толком не знает"

Вообще, тут можно в целом говорить о доверии к власти. Вот в США существует VAERS [Vaccine Adverse Event Reporting System — система сообщений о побочных эффектах вакцины — Ред.], куда любой человек может заявить об осложнениях. Есть так называемый вакцинный суд, который уже выплатил более $3 млрд по искам людей, пострадавших от вакцинации. Сейчас у них работает специальное приложение для вакцинировавшихся от коронавируса — если что-то идет не так, отправляешь туда информацию. Благодаря этому люди чувствуют себя защищенными. Им абсолютно все равно, какую вакцину они получат — Pfizer или CoviShield, ведь они знают, что государство их защитит и в случае чего они получат компенсацию.

А кто у нас будет отвечать, если что-то пойдет не так? Люди будут бояться, пока господин Степанов [министр здравоохранения. — Ред.] не выйдет и не скажет: "Я несу персональную ответственность за эту вакцину, за ее качество. Я обещаю, что каждый случай побочных эффектов будет расследован, а в случае нанесения вреда здоровью человек обязательно получит компенсацию и необходимое лечение". Вся кампания по вакцинации в Украине может быть провалена лишь потому, что нет вот этой нормальной коммуникации между властью и населением.

Особенности китайской вакцины Sinovac

В Украину также планируют завезти вакцину китайской компании Sinovac, эффективность которой ниже, чем у Pfizer или AstraZeneca, — около 50%. Есть ли смысл отказаться от нее и подождать более качественный препарат?

— Хочу напомнить, как по­явились векторные препараты [AstraZeneca является векторной вакциной — Ред.], использующиеся для лечения онкологических заболеваний. Ученые брали вирус, генетически его изменяли, и он убивал раковые клетки, но при этом могли появляться различные побочные эффекты. Каждого человека предупреждали, что он, по сути, подопытный кролик. У тебя есть вот такой шанс, который ты можешь использовать, но это может тебя убить, выбирай. И вот в настоящее время все люди, по сути, принимают участие в таких общемировых клинических исследованиях.

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Если честно, у меня нет однозначного ответа на вопрос, что лучше — вакцинироваться сейчас или ждать год, пока эту вакцину протестируют на себе жители другой страны. Ведь если ждать, то за это время умрет какое-то количество людей, которых можно защитить. Есть и другой момент: Pfizer в Украину попадет только в рамках глобальной инициативы Covax. Это значит, что богатые страны будут сливать нам остатки своих вакцин. Но используют ли они до конца свои запасы или нет, получим ли мы 100 тыс. или миллион доз — на эти вопросы ответов нет. Так что это решение остается за вами: ждать Pfizer до июня — августа или вакцинироваться сейчас тем, что есть.

Можно сейчас вакцинироваться CoviShield, а потом другим препаратом?

— Нет. В каждой инструкции одно из противопоказаний — вакцинация другим препаратом. Это просто не исследовалось. Никто не может сказать, какие последствия могут быть из-за этого.

Побочные эффекты вакцин: миалгия и "ковидная рука"

Каких побочных эффектов ожидать от вакцины?

— Если брать CoviShield, то там ничего страшного нет. Стандартный набор: миалгия [боль в мышцах], температура, гриппоподобное состояние. Самое серьезное — это нейровоспалительные заболевания, энцефаломиелит, к примеру. Но разработчики указывают, что прямая связь с вакцинацией при этом не доказана. Интересный побочный эффект возникает от Moderna — "ковидная рука". Через неделю после прививки на руке возникает пятно, похожее на сыпь при болезни Лайма, никто не может объяснить, что это такое. Но вроде это безопасно и со временем все проходит.

"В инструкции Covishield, который сейчас наиболее актуален для нас, производитель четко пишет, что не знает, сколько длится защита"

От абсолютно любой вакцины может возникнуть анафилактический шок. Но это может случиться и от таблетки аспирина или любого другого препарата — такая патологическая реакция организма на какой-то антиген. Поэтому мы постоянно говорим, что при вакцинации должны быть мобильные бригады — обязательно два врача, противошоковая укладка в наличии. Пусть это будет один такой случай на миллион, но этому одному человеку тоже нужно будет вовремя оказать квалифицированную помощь.

Есть еще технические нюансы, за которыми нужно следить. Украина почему-то закупила 10-дозовые флаконы, хотя существуют 1–2–5-дозовые. 10-дозовый флакон по рекомендации ВОЗ должен быть использован в течение шести часов. Это значит, что если медсестра в 9:00 его открыла и сделала первую инъекцию, то в 15:00 она должна его выбросить, даже если использовала всего одну дозу из флакона. Непонятно, кто это будет контролировать. Должны быть специальные бланки со всей необходимой информацией — когда флакон открыли, когда его утилизировали, дата, подпись. Может, рога из-за использования такого препарата и не вырастут, но вакцина окажется полностью неэффективной, а мы потом будем говорить, что она не работает. И, скорее всего, литры этих препаратов просто выльют, потому что будут не в состоянии привить необходимое количество людей за отведенное время.

Что происходит с иммунным ответом, если человек не вакцинировался второй раз?

— Ничего страшного не происходит, просто эффективность меньше: не 90%, например, а 60. Считается, что вторую дозу желательно ввести в срок от четырех до 12 недель после первой прививки. Чем дольше этот срок, тем больше эффективность. Посмотрим, как это будет происходить у нас.

Украина не планирует закупать российскую вакцину. Это связано лишь с политическими мотивами? Что вы думаете о "Спутнике V"?

— Здесь исключительно политические мотивы, и это естественно. Давайте так: если бы у нас не было альтернативы — вот существует "Спутник" и больше ничего нет, тогда другое дело. Но поскольку альтернатива есть, мы можем закупать тот же CoviShield, этот вопрос в принципе снимается.

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Если говорить в целом о препарате, то вопросы к нему были изначально, и они остаются. Вот вроде все нормально, он якобы работает, но что-то они там все равно накрутили, как мне кажется. Однако в настоящее время уже миллионы людей получили этот "Спутник". Если бы он был опасен, мы бы об этом уже знали. А по поводу его эффективности, то, как и со всеми другими вакцинами, к этому вопросу надо вернуться через год.