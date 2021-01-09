Пандемия "для своих": что известно о нелегальном ввозе антикоронавирусной вакцины в Украину

По слухам, которые упрямо циркулируют в Сети, к подпольным махинациям с вакциной могут быть причастны высокопоставленные чиновники. Хотя официального подтверждения этому нет, Владимир Зеленский поручил расследование дела СБУ.

История о нелегальном ввозе вакцины от коронавируса в нашу страну началась 5 января 2021 года. Онлайн-издание "Обозреватель" опубликовало колонку бизнесмена Михаила Бродского, в которой тот прямо заявил, что вакцина против коронавируса в Украину завозится, но нелегально — а вакцинируются ею, также тайно, некоторые высокопоставленные чиновники. В Украине к политикам относятся с подозрением, так что семена упали на благодатную почву и разрослись за считанные дни. Вовлечены оказались все, даже президент Зеленский, который на рождественские праздники укатил на курорт.

Кто (якобы) вакцинировался и реакция президента

В колонке Бродского утверждается, что 29 или 30 декабря в Украину чартерным рейсом была тайно завезена партия вакцины Pfizer из Израиля. И с той поры некоторые украинские ВИП-персоны посещают клинику "Медиленд" на улице Маршала Рыбалко в Киеве, чтобы сделать себе заветный укол. Стоимость двухфазной вакцинации – 2,5 тысячи евро, что значительно превышает ее стоимость, потому что в Европе цена подобной прививки – 15 евро.

[ + – ] Клиника "Медиленд"

Михаил Бродский утверждает, что укололись уже "слуги народа" — среди них премьер-министр Денис Шмыгаль, ряд народных депутатов и глава профильного медицинского комитета ВР Михаил Радуцкий.

Чуть позже в СМИ появились подробности, полученные якобы от одного из киевских бизнесменов, который тоже уже "укололся" вакциной. Вакцина якобы оплачивается только наличными, причем цена может разнится, устанавливает ее некий Роман Гольдман и его представитель в клинике — по имени Григорий. Как вакцина хранится и откуда она взялась, из Израиля, или из Европы – неизвестно. Попасть на вакцинацию можно только по знакомству. Журналисты попытались записаться на вакцинацию, но им это не удалось.

Один из независимых расследователей попытался связаться с пресловутым Гольдманом от имени главы Офиса президента Андрея Ермака и даже опубликовал их переписку. Впрочем, имела ли место данная переписка, проверить невозможно: расследователь скрывается под ником "Джокер" и личность свою не раскрывает.

На следующий день, 6 января, президент Владимир Зеленский, который укатил в Буковель кататься на лыжах, но держал руку на пульсе происходящего, написал в Facebook, что поручил СБУ и прочим правоохранителям расследовать дело о нелегальных поставках вакцины. "Если кто-то действительно додумался тайно и с нарушением закона ввезти вакцину для продажи, реакция должна быть максимально жесткой", — написал Зеленский.

К слову, как можно видеть на многочисленных фотографиях с горнолыжного курорта в Ивано-Франковской области, президент Украины, в которой 8 января стартовал локдаун, не спешит подать согражданам хороший пример. Глава государства, находясь в Буковеле, не соблюдает социальную дистанцию, обнимается с незнакомцами и не носит маску.

[ + – ] Президент Украины фотографируется с поклонниками в Буковеле/Фото: соцсети

Кто такой Роман Гольдман?

Упоминаемый в колонке, запустившей весь скандал с вакцинами на Рождество, Роман Гольдман, является директором Департамента международного сотрудничества Первого медицинского центра Тель-Авива. Об этом написано у него на странице в Facebook. Также в СМИ его иногда называют "экспертом в области пациент-менеджмента" и руководителем Ассоциации медицинских центров Израиля МЕДЕС. Сам он в интервью отдельно отмечал, что врачом не является. Однако в Сети довольно много материалов, где Гольдман, например, дает советы о том, как уберечься от коронавируса и где его называют медиком.

В Telegram-каналах рассказывается, что Гольдман будто бы обеспечивает дорогостоящее лечение членов семей̆ украинской̆ элиты в израильских клиниках по цене, "в разы превышающей реальную стоимость".

Среди его якобы клиентов упоминаются мэр Киева Виталий Кличко, мэр Львова Андрей Садовой, политики Олесь Довгий, Александр Грановский, бизнесмены Александр Мартыненко, Евгений Черняк, Аарон Майберг, некоторые участники "95-го квартала" и журналисты.

Так это, или нет, неизвестно. Но в Facebook у Гольдмана фотографий с политиками и знаменитостями полно.

[ + – ] Роман Гольдман и журналист ТСН Андрей Цаплиенко

[ + – ] Роман Гольдман на траурной церемонии в Бабьем Яру. Выступает Биньямин Нетаньяху

[ + – ] Роман Гольдман и Виталий Кличко

[ + – ] Роман Гольдман и Борислав Береза

В том числе и с президентом Владимиром Зеленским, а также его супругой Еленой.

[ + – ] Роман Гольдман, Владимир Зеленский и некий Григорий Фридман

[ + – ] Елена Зеленская и Роман Гольдман

Также есть снимки с Михаилом Радуцким, которого Гольдман называет "любимым другом".

[ + – ] Роман Гольдман и Михаил Радуцкий / Все фото: Facebook Roman Goldman

Радуцкий и Шмыгаль все отрицают

Михаил Радуцкий назвал обвинение в тайной вакцинации по завышенной цене фейком.

"Не вижу смысла даже комментировать этот бред. Я так понимаю, некоторые владельцы СМИ впервые за много лет празднуют Новый год в Украине, скучают и развлекаются, придумывая фейки. Когда в Украине официально появится вакцина — я сделаю прививку публично, чтобы собственным примером убедить украинцев, что это необходимо делать", — заявил глава парламентского комитета по здравоохранению.

Премьер-министр Денис Шмыгаль также прокомментировал слухи и отметил, что уже поручил Минздраву и МВД проверить появившуюся в СМИ информацию.

Но пообещал, что сам он будет вакцинироваться за собственные деньги, во второй, или третьей очереди, после того, как вакцину получат врачи, а также заявил, что "ни один здравомыслящий человек не будет вакцинироваться препаратами неизвестного происхождения".

Реакция СБУ и Израиля

В Службе безопасности Украины заявили, что расследуют "ввоз в Украину, хранение и применение ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19".

"Известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрели, перевозили, хранили и отпускают ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", — сообщили в спецслужбе.

Сейчас проверяются обстоятельства применения этих средств, вакцинации отдельных граждан как в медицинских учреждениях, так и за их пределами. Сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины внесены в Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года.

Министерство здравоохранения Израиля опровергло информацию о том, что передавало вакцину для прививки от COVID-19 украинским чиновникам и бизнесменам. Представитель израильского министра здравоохранения Юлия Эдельштейна заявил, что это просто невозможно. "Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы их незаметно транспортировали", — заявил представитель министра.

Что официально происходит с вакцинацией в Украине

В конце года Минздрав отчитался, что через предприятие "Медицинские закупки Украины" заключило договор на поставку 1 миллионов 913 доз вакцины от COVID-19 производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай) по цене 504 гривны за дозу. Также Украина подготовила все необходимые документы, чтобы получить 8 миллионов доз по условиям глобальной инициативы COVAX, которая бесплатно разделит вакцину между бедными странами.

Оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план вакцинации населения от COVID-19, согласно которому она состоится в четыре этапа.

В течение 2021-2022 годов Минздрав планирует вакцинировать от коронавируса 50% населения. Для проведения кампании в стране должны развернуть 50 временных центров вакцинации.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что российская вакцина от коронавируса Sputnik V, заявку на регистрацию которой подала харьковская компания "Биолек", должна пройти дополнительные проверки, чтобы попасть на рынок Украины.

Глава Минздрава также заявил, что Украина планирует заключить договоры на поставку вакцин от COVID-19 с "другими производителями". Однако подробности запрещено разглашать, пока договора не подписаны.

Беспочвенны ли слухи?

Косвенно информацию о подпольной вакцинации подтверждает заявление президента, который нашел время на отдыхе, чтобы отдать соответствующим органам распоряжение о расследовании.

А кроме слухов от безликих расследователей, появилось подтверждение и от некоторых журналистов.

Могла ли произойти подпольная вакцинация в принципе? Теоретически – да. Но проверить, что именно происходит в "Медиленде" и что якобы колют заплатившим по 2,5 тысячи евро – невозможно. Все что есть у независимых расследователей – это обрывки информации, слухи и мутная фотография якобы той самой баночки с вакциной из киевской клиники.

[ + – ] Фотография вакцины из киевской клиники

На фоне постоянных коррупционных скандалов в Украине и при явных привилегиях в эпоху пандемии для "своих" полностью отрицать слухи о подпольной вакцинации не представляется возможным. Если во время первого локдауна продолжали работать рестораны "слуг народа", а депутатам предоставлялись вип-палаты, то возможность контрабанды вакцины из-за заграницы не кажется явной фантазией.

Официальные лица, упомянутые в скандале, все отрицают, таинственный Гольдман ситуацию не комментирует. Поэтому пока не появятся официальные результаты расследования СБУ и МВД, выводы делать рано. Однако ситуация, когда власть имущие или просто те, у кого средства позволяют, получили вакцину раньше простых смертных – не нова.

На днях в соседней Польше оскандалился Варшавский медицинский университет. Там на на первом ("нулевом") этапе, когда вакцинировать от коронавируса должны были работников сферы здравоохранения — врачей, медсестер, фармацевтов и персонал в медучреждениях, вакцину вне очереди получили ряд знаменитостей и политиков.

Глава управления материальных резервов Польши Михал Кучмеровски сообщил, что медуниверситету не предоставляли "дополнительных доз вакцины" и "уж точно не для знаменитостей". По его словам, препарат предназначен исключительно для медперсонала. Теперь медуниверситет проверяют, а знаменитости оправдываются.

Будет ли столь же сурово расследоваться дело о подпольной вакцинации в Украине, сказать сложно: СБУ только приступила к работе.