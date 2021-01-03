Скандал с вакциной от COVID-19 в Польше: знаменитости получили прививки вне очереди

Сперва в стране должны были вакцинировать медперсонал, однако прививки уже сделали и ряду актеров с политиками.

Согласно утвержденной правительством Польши Национальной программе по вакцинации населения от COVID-19, на первом ("нулевом") этапе вакцинировать от коронавируса должны работников сферы здравоохранения, включая врачей, медсестер, фармацевтов и персонал в медучреждениях. Однако прививки уже сделали и ряду людей, которые не входят в эту категорию, в частности — актерам Кристине Янде, Марии Северин и Виктору Зборовски, певице Магде Умер и депутату Европарламента Лешеку Миллеру.

Об этом сообщает ресурс TVN24.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Польше началась 27 декабря. И в соцсетях некоторые знаменитости поделились информацией о том, что им уже сделали уколы препарата.

В Варшавском медицинском университете (WUM) заявили, что государственное управление материальных резервов предоставило им вакцину не только для медработников, но и несколько сотен дополнительных доз. Их укололи родственникам сотрудников, пациентам и 18 знаменитостям, которые согласились заниматься продвижением кампании по вакцинации.

Глава управления материальных резервов Польши Михал Кучмеровски сообщил, что медуниверситету не предоставляли "дополнительных доз вакцины" и "уж точно не для знаменитостей". По его словам, препарат предназначен исключительно для медперсонала.

"Информация в СМИ об известных людях, в том числе о людях из мира культуры и политики, которые были вакцинированы вне очереди, — это настоящий скандал", — заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецки.

Глава Минздрава Польши, Адам Недзельски, заявил, что 4 января будет проведена проверка Варшавского медуниверситета касательно процесса распределения вакцин.

Актриса Мария Северин рассказала TVN24, что ей предложили сделать укол препарата от коронавируса, когда та привезла своего отца на вакцинацию.

"Я считаю, что кампания вакцинации WUM, которая заключается в вакцинации известных пожилых людей, — замечательная кампания. В ситуации, когда так мало людей в Польше хотят пройти вакцинацию и так мало людей верят в вакцину, я думаю, что нужно сделать все, чтобы убедить поляков сделать прививки. Поэтому с большой радостью поехала с отцом. Я везла его, потому что у него была тяжелая операция, он не может ходить, он на костылях. Я поехала туда не с намерением сделать прививку и не поехала туда как посол. Там я совершила ошибку, потому что мне предложили вакцинацию, и я согласилась на нее", — рассказала Северин.

Певица Магда Умер, объясняя эту ситуацию, рассказала в Facebook, что она никого не просила сделать прививку от коронавируса. С таким предложением обратились к ней самой.

"Меня попросили сделать это в рамках кампании по популяризации, убеждая сделать прививку. Также пояснили, что я не отнимаю ничьего места, что борьба за каждого привитого человека теперь является приоритетом для государства и здравоохранения", — написала Умер.

Одним из получивших вакцину оказался и программный директор TVN24 Эдвард Мищак.

"В больнице, где я раньше был пациентом, мне сообщили, что можно сделать прививку при условии, что я буду в больнице в течение часа. Мне 65 лет, и у меня несколько сопутствующих заболеваний. Я воспользовался этой возможностью, убедившись, что это часть кампании вакцины", — рассказал Мищак в интервью ресурсу, на котором он работает.

Напомним, Национальная программа по вакцинации населения от COVID-19 предусматривает 4 этапа. На втором этапе обеспечить прививками планируют жителей домов престарелых, людей старше 60 лет, военнослужащих и педагогов. Получить препарат можно добровольно и бесплатно.

Власти Польши заявили, что для украинцев, которые временно или постоянно находятся на территории Польши, вакцинация тоже будет бесплатной.