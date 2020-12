Власти Польши утвердили программу вакцинации от COVID-19. Прививки получат в 4 этапа

Глава Минздрава Польши предполагает, что первые дозы вакцины могут поступить в страну уже в 2020 году.

Правительство Польши утвердило Национальную программу по вакцинации населения от COVID-19. Документ опубликован на официальном государственном портале страны.

Программа вакцинации населения Польши состоит из 4 этапов:

на первом ("нулевом") этапе будут вакцинировать работников сферы здравоохранения (включая врачей, медсестер и фармацевтов), сотрудников домов престарелых и муниципальных центров социальной защиты, а также вспомогательный и административный персонал в медицинских учреждениях, включая санитарно-эпидемиологические станции;

на втором этапе обеспечить прививками планируют жителей домов престарелых, людей старше 60 лет, военнослужащих и учителей;

обеспечить прививками планируют жителей домов престарелых, людей старше 60 лет, военнослужащих и учителей; на третьем этапе препарат для защиты от коронавируса предоставят полякам с в возрасте до 60 лет с хроническими заболеваниями, повышающими риск тяжелой формы COVID-19 (например, заболеваниями легких, диабетом, раком, ожирением) и людям, непосредственно обеспечивающим функционирование основных видов деятельности государства и подверженным заражению из-за частых социальных контактов (включая сотрудников сектора критической инфраструктуры, воды, газа, электричества, общественного транспорта, должностных лиц, ответственных за борьбу с пандемией, сотрудников судебной системы таможни и налоговых служащих);

на четвертом этапе вакцина станет доступна предпринимателям и работникам сфер, закрытых в соответствии с карантинными ограничениями. Другие группы взрослых также будут вакцинированы на этом этапе.

Согласно программе, взрослые и дети от 12 лет будут вакцинироваться добровольно и бесплатно.

По информации сайта TVN24, на текущий момент Польша заключила пять контрактов на закупку вакцин от коронавируса: c Astra Zeneca (16 млн доз), c Janssen Pharmaceutica NV (16,98 млн доз), c Pfizer/BioNTech (16,74 млн доз), c CureVac (5,65 млн доз) и с Moderna (6,69 млн доз). Суммарное количество доз, которые закупит польское правительство — более 62 млн. Их закупку профинансируют из госбюджета.

Глава Минздрава Польши Адам Недзельский сообщил, что заседание Европейского агентства по лекарственным средствам, на котором те должны рассмотреть вопрос выдачи разрешения на применение вакцины от коронавируса в странах ЕС, состоится не 29 декабря, а "раньше".

"Это означает, что у нас будет шанс, что первые дозы вакцины появятся на польском рынке даже в этом году", — сказал Недзельский.

Напомним, в Великобритании 8 декабря началась кампания массовой вакцинации от коронавируса. Национальный регулирующий орган разрешил использовать вакцину Pfizer/BioNTech с оговоркой "в чрезвычайных ситуациях", так как ее испытания еще не завершены. Первым пациентом, привитым вне клинических испытаний, стала 90-летняя жительница города Ковентри Маргарет Кинан.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что Украина получит вакцину от коронавируса в конце I квартала — начале II квартала 2021 года.