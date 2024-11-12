Позиция четкая: в Польше сделали заявление относительно возможной войны с Россией

Представитель высшего военного звена Польши Весел Кукула реалистично относится к возможности нападения России на собственную территорию.

Глава Генерального Штаба Вооруженных сил Польши Веслав Кукула считает, что его страна находится ''под угрозой'' войны. Воздушное пространство государства неоднократно нарушалось российскими ракетами и дронами. Об этом военный сообщил в интервью Rzeczpospolita.

Кукула отмечает, что агрессивная позиция Москвы давно понятна и она не меняется даже через несколько лет полномасштабной войны с Украиной.

"Намерения Российской Федерации прекрасно переданы самим Путиным, а также министром иностранных дел Лавровым. Со второй половины 2021 года ничего не изменилось", — считает глава Генштаба Вооруженных Сил Польши.

Дополнительно польский генерал заявил, что их средства ПВО не будут сбивать российские ракеты и дроны в небе над Украиной.

"Позиция нас и союзников четкая. Мы не будем этого делать. Сегодня наша ответственность за защиту неба союзников определяется нашими границами", — сказал Кукула.

В то же время генерал считает, в условиях хорошей подготовки и общественного единства Польши Россия не решится начать еще одну войну.

Заявлению Главы Генштаба предшествовали слова министра польского МИД Радослава Сикорского о "конституционном долге" в сбивании российских ракет, направляющихся на территорию Польши.

Напомним, Польша начала строить фортификационные сооружения на границе с Россией протяженностью 700 км.

Также сообщалось, что Польша не будет передавать Украине МиГ-29, несмотря на собственные договоренности