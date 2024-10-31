Польша не передает Украине МиГ-29, несмотря на договоренности с НАТО, — Зеленский

Глава государства, комментируя ситуацию с истребителями, утверждает, что Варшава ищет причины, чтобы не давать Киеву боевые самолеты.

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Польша, несмотря на предварительные договоренности с Североатлантическим Альянсом, решила не передавать Киеву истребители МиГ-29. Об этом во время встречи с руководителями территориальных общин и районов Закарпатской области рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что Украина очень хотела получить самолеты от Польши, но Варшава не могла их поставить из-за нехватки авиации для собственных нужд.

Поэтому Киев договорился с НАТО, что военно-политический блок выделит Польше полицейскую миссию, как в странах Балтии, где их небо с 2004 года защищают другие союзники.

"Мы договорились об этом. И что после этого? Дала ли нам Польша самолеты? Нет. Нашлась другая причина? Да", — рассказал президент.

Напомним, в июле стало известно, что президент Польши Дональд Туск готов отдать Украине около 15 самолетов, но если союзники по НАТО развернут истребители для патрулирования воздушного пространства страны, пока Варшава не получит новые самолеты на замену.

В конце августа вице-премьер-министр и глава Министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отмечал, что Варшава готова дать Киеву свои самолеты, когда получит заказанные у США истребители F-35. Министр отметил, что Варшава принимает решение через призму своей безопасности, подчеркнув, что Польша дала Украине все, что могла.