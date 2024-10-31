Польща не передає Україні МіГ-29, незважаючи на домовленості з НАТО, — Зеленський

Очільник держави, коментуючи ситуацію з винищувачами, стверджує, що Варшава шукає причини, аби не давати Києву бойові літаки.

Related video

Польща, попри попередні домовленості з Північноатлантичним Альянсом, вирішила не передавати Києву винищувачі МіГ-29. Про це під час зустрічі із керівниками територіальних громад і районів Закарпатської області розповів президент України Володимир Зеленський.

Глава держави зазначив, що Україна дуже хотіла отримати літаки від Польщі, але Варшава не могла їх поставити через брак авіації для власних потреб.

Тому Київ домовився з НАТО, що військово-політичний блок виділить Польщі поліцейську місію, як у країнах Балтії, де їхнє небо з 2004 року захищають інші союзники.

"Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так", — розповів президент.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що президент Польщі Дональд Туск готовий віддати Україні близько 15 літаків, але якщо союзники по НАТО розгорнуть винищувачі для патрулювання повітряного простору країни, доки Варшава не отримає нові літаки на заміну.

Наприкінці серпня віцепрем’єр-міністр та голова Міністерства національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначав, що Варшава готова дати Києву свої літаки, коли отримає замовлені у США винищувачі F-35. Міністр зауважив, що Варшава ухвалює рішення через призму своєї безпеки, наголосивши, що Польща дала Україні все, що могла.