"Ми готові": Україна може отримати всі польські винищувачі МіГ-29, – Дуда (відео)

За словами польського президента, українські військові готові негайно розпочати використання літаків МіГ-29.

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Польща готова передати всі винищувачі МіГ-29 Військово-повітряним силам України. Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю каналу CNN.

Анджей Дуда стверджує, що українські військовослужбовці можуть готові негайно розпочати використання літаків МіГ-29.

"МіГ-29, що залишилися у нас у Польщі і які зараз несуть службу в наших ВПС, — ми готові поставити ці літаки, і я впевнений, що Україна буде готова їх використовувати негайно", — сказав польський лідер.

[ + – ] Анджей Дуда про літаки для України

Раніше українські Збройні сили вже отримували від Польщі винищувачі МіГ-29 на початку минулої весни. За даними польських ЗМІ, літаки могли потрапити до ЗСУ у вигляді запасних деталей, що пересилаються.

"Після великої суперечки про те, чи передавати літаки — Польща поставила "деяку кількість" МіГ-29 українцzv. Тільки до певної міри — назвемо це умовно — комбінованим", — повідомило джерело в уряді Польщі.

Нагадаємо, що 9 серпня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна надасть ЗСУ військові літаки, проте тільки після того, як на це піде щонайменше один член НАТО.

Під час брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським 24 лютого Матеуш Моравецький також повідомив, що Польща має намір навчати українських пілотів управлінню сучасними винищувачами F-16.

Анджей Дуда також заявив в інтерв'ю 17 лютого, що Польща готова приєднатися до коаліції щодо надання Україні літаків F-16. За його словами, з поставками ЗСУ винищувачів F-16 у Польщі 16 є "проблема", оскільки країна перебуває в очікуванні нових літаків.

Ще ми писали про те, що 2 березня у Словаччині заявили про можливу передачу Україні винищувачів МіГ-29 у зв'язку із модернізацією своїх Збройних сил. Міністр оборони країни Ярослав Надь зазначив, що Словаччина більше не використовуватиме ці літаки і може віддати ЗСУ 10 із 11 своїх МіГів.