Польща надасть винищувачі Україні, але не однією з перших, — прем'єр Моравецький

Польський політик розповів, що у резервах країни недостатньо авіації, але вони вже зробили замовлення на виробництво. Першими розпочати постачання прем'єр-міністр Польщі закликав інші країни Альянсу.

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Польща погодилася відправити Україні винищувачі для потреб ЗСУ, але не робитиме це першою з країн НАТО. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, прибувши на саміт лідерів ЄС у Брюсселі 9 лютого, повідомляє The Telegraph.

Розмови про передачу Україні авіації зараз є гострою темою серед європейських країн. Президент США Джо Байден під час бесіди з журналістами зазначив, що винищувачі повинні залишитися всередині країни і найближчим часом питання постачання не розглядатимуть.

Польща готова розпочати постачання лише в тому випадку, якщо першими на це піде інша країна НАТО.

"Наша позиція тут однозначна. Можемо діяти лише спільно в межах цілого об'єднання Північноатлантичного договору. Якщо таке рішення буде, то ми не будемо тими першими, хто надасть винищувачі, але, напевно, позитивно відповідатимемо на це", — сказав Моравецький.

Причина в тому, що у Польщі в резерві недостатньо авіації, і вони замовили нові F-35, а першими, на думку глави уряду, мають відправити авіацію ті, у кого її достатньо.

Нагадаємо, що 8 лютого Росія закликала Велику Британію не постачати Україні винищувачі. У диппредставництві Кремля стверджують, що Київ використовуватиме авіацію для "авіанальотів" на окуповані Росією території.

1 лютого віце-прем'єр Німеччини Роберт Хабек пояснив небажання Берліна постачати винищувачі Україні. Він заявив, що від початку війни керівництво Німеччини намагається балансувати між допомогою Україні та ситуацією, коли Берлін може стати стороною конфлікту і вплутатися в цю війну.