"Будуть криваві жнива": Росія закликала Велику Британію не постачати Україні винищувачі

У російському диппредставництві попередили, що передача літаків призведе до "військово-політичних наслідків" для всього світу. У країні-агресорі стверджують, що Київ використовуватиме авіацію для "авіаналетів" на окуповані Росією території.

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Посольство Росії в Лондоні заявило, що постачання британських винищувачів українській стороні нібито призведе до "військово-політичних наслідків" для Європи та всього світу. Про це сьогодні, 8 лютого, повідомляє агентство "РИА Новости" із посиланням на російське диппредставництво.

У заяві посольства країни-агресора йдеться, що передача винищувачів спровокує "криваві жнива".

"Хочеться нагадати офіційному Лондону: саме на його совісті за такого сценарію будуть "криваві жнива" чергового витка ескалації, а також військово-політичні наслідки для європейського континенту і всього світу", — сказано в повідомленні дипломатичного представництва Росії.

У російському посольстві стверджують, що Україна використовуватиме бойові літаки для "авіанальотів на житлові квартали" окупованих Росією територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Водночас диппредставництво попередило, що Кремль "знайде чим відповісти" британській стороні на передачу авіації Україні.

МЗС України заяви російської сторони на момент виходу новини офіційно не коментувало.

Британські винищувачі для України: що відомо

Володимир Зеленський під час свого візиту до Великобританії та виступу у британському парламенті 8 лютого попросив Лондон передати Україні винищувачі.

Колишній глава британського уряду Борис Джонсон підтримав прохання українського лідера про постачання літаків Eurofighter Typhoon до України. Він нагадав, що Сполучене Королівство має понад сто таких винищувачів. В уряді, зі свого боку, наголосили, що опрацьовують це питання.

Пізніше на спільній пресконференції прем'єр-міністр країни Ріші Сунак не виключив постачання винищувачів для України.