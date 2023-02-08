"РФ програє, перемога України змінить світ": Зеленський виступив у парламенті Великобританії (відео)

За словами глави держави, Велика Британія разом з Україною здолають зло. Президент привіз до Лондона подарунок спікеру парламенту — шолом українського льотчика з написом "у нас є свобода, дайте нам крила, щоб її захистити".

Related video

Президент Володимир Зеленський 7 лютого виступив у парламенті Великобританії та заявив про програш Росії у війні з Україною. Промову глави держави транслювало "Суспільне" на YouTube.

"Ми завжди отримаємо гору над злом, це лежить в основі наших і ваших традицій. Як тільки старе зло перемогли, нове намагається підняти голову. Ми знаємо, що свобода переможе, а Росія програє", — зазначив президент, викликавши оплески залу.

Перемога України над ворогом змінить світ, упевнений Зеленський.

"Британія йде разом з нами до найбільшої перемоги в нашому житті. Це буде перемога над самою ідеєю війни. Після перемоги будь-який агресор — великий чи малий — знатиме, що на нього чекає у разі атаки на міжнародний порядок", — додав президент.

Глава держави згадав колишнього прем’єра Британії Бориса Джонсона, якому вдалося об'єднати вільний світ навколо України.

Зеленський у своєму виступі згадав українських військових, які проходять навчання на британських танках Challenger 2 і акцентував на відправленні далекобійних ракет.

[ + – ] Зеленський виступає у парламенті Великобританії на 7-й хвилині

"Вся ця зброя дозволить знищувати ворога, його логістичні центри та скупчення особового складу глибоко в тилу на тимчасово окупованих територіях України", — наголосив президент.

Володимир Зеленський вкотре закликав західних союзників постачати ЗСУ бойову авіацію. До Лондона він привіз подарунок для спікера британського парламенту Ліндсею Гойлу — шолом українського льотчика з написом "у нас є свобода, дайте нам крила, щоб її захистити".

Зеленський нагадав, що Україна та Британія мають спільний досвід боротьби зі злом.

"Залишаючи британський парламент два роки тому, я дякував вам за смачний англійський чай. Сьогодні я покину парламент, дякуючи всім заздалегідь за потужні англійські літаки", — заявив президент України наприкінці промови.

Володимир Зеленський також приїжджав до Вестмінстерського палацу на зустріч із королем Великобританії Карлом III.

У резиденції британського монарха найвищі чиновники країни зустріли президента України оплесками.

Фокус вже писав, що літак Зеленського у Лондоні зустрічав британський прем'єр Ріші Сунак. Разом із ним були міністр оборони Бен Воллес, посол України Вадим Пристайко та пані посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Канцелярія Сунака уточнила, що на зустрічі із Зеленським він може запропонувати далекобійні ракети для ЗСУ.

Пізніше стало відомо, що Ріші Сунак обіцяв Зеленському забезпечити військову поразку Росії. Лондон став ключовим європейським союзником України у НАТО.